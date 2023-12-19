Лимоны за месяц подорожали на 18 грн: на цену повлияют два обстоятельства

Украинцам показали новые ценники

Эксперты прогнозируют, что некоторые цитрусовые, а именно лимоны, ближе к Рождеству и Новому году, должны вырасти в стоимости. Это будет обусловлено активизацией спроса и сезонного фактора.

Согласно данным "Минфин" можно узнать, в каких украинских магазинах продается самая дорогая и самая дешевая продукция. Сумма колеблется от 49,90 до 78,90 гривны.

За килограмм лимонов в декабре магазин Auchan просит 49,90 гривны, Varus продает по цене 65,90, а Megamarketi есть самое дорогое предложение — 78,90 гривны. Средняя стоимость товара составляет 64,90 грн.

А среднемесячная цена в ноябре 2023 года составляла 47,18 гривны. То есть, за один месяц стоимость увеличилась на 17,72 гривны.

Что говорят эксперты

" Овощи растут в цене из-за того, что их сезон завершился, а предложение на рынке минимальное", - говорит руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович, пишет OBOZ.UA.

По ее словам, цитрусовые в преддверии зимних праздников подорожают сразу на 15-18%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за активизации спроса и сокращения предложения в Украине будут расти цены на белокочанную капусту.