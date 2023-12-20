Ценники в Украине точно изменятся: какие товары будут дорожать до конца зимы

Эксперт дал ответ

По прогнозу аналитиков, цены на некоторые товары будут расти до конца февраля. Стоимость будет меняться на овощи, мясо, молочные продукты и, вероятно, на яйца.

Традиционно точно удорожают первые две категории товаров – овощи и мясо. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона.

"Где-то в начале, может в середине весны будет уже две цены на овощи – овощи нового урожая, которые будут завозить из-за границы, и овощи старого урожая – цены будут существенно отличаться. Что касается помидор и огурцов, то здесь тоже будет две цены – импорт, который будет ехать с юга, в том числе из Турции, и украинские, находящиеся в парнике", – говорит он.

По его словам, увеличение цен также коснется молочных продуктов, а вот стоимость хлеба, вероятно, почти стабилизируется.

"Тенденция, которая была весь год – 10-12% – наверняка сохранится, то есть за месяц будет прибавляться 1,5-2%. Хлеб скорее всего будет держаться в нынешних ценах, ведь был хороший урожай. Молочка к весне тоже будет более-менее чуть-чуть расти в цене, потом будет период увеличения объемов молока и цены стабилизируются", — пояснил экономист.

А вот цена яиц, как объяснил эксперт, будет зависеть от некоторых обстоятельств. Если они не будут экспортироваться, стоимость будет снижаться. Теперь она будет держаться стабильной.

"Есть четкая разница между импортными продуктами, где все будет зависеть от курса доллара и открытости границ, и внутренним рынком, который будет следовать небольшому росту цен в связи с затратами на хранение, а так цены будут достаточно устойчивы. Я не думаю, что будет большой рост", — резюмировал Пендзин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лимоны за месяц подорожали на 18 гривен и такая тенденция может сохраняться в дальнейшем.