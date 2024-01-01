Дешевле 21 грн/кг не найти: почему в Украине дорожает популярный овощ и что будет дальше

Этот продукт бьет рекорды

Картофель в Украине продолжает расти в цене. И если раньше его минимальная стоимость составляла 14 гривен, то сейчас уже 21 гривну.

Как рассказывает Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львова "Телеграфа", стоимость картофеля по состоянию на декабрь 2023 года является рекордной. Удорожание будет происходить и это обусловлено определенными причинами.

По словам Попович, подорожание продолжается из-за увеличенного спроса и малого предложения качественного картофеля. В 2023 году стоимость этого овоща составляла на 3,5 больше, чем в 2022 году.

Крупные производители по состоянию на 29 декабря прошлого года не собирались даже и думать продавать картофель по цене менее 14-18 гривен, что на 19% дороже, нежели неделю назад.

"Это резкий рост частично связан с уменьшением предложения низкокачественной продукции и ростом спроса на качественный картофель. Кроме того, некоторые крупные хозяйства удерживают продажи качественного картофеля, рассчитывая на дальнейший рост цен", — говорит специалист.

В то же время, импортной продукции в Украине нет и это может в будущем спровоцировать рост цен на картофель.

"Рынок картофеля в Украине носит динамический характер, обусловленный такими факторами, как сезоны сбора урожая, качество продукции и рыночный спрос", — резюмировала Попович.

Цены на картофель в Украине по состоянию на 1 декабря

По данным сайта Минфин, у Metro картофель стоит 22,90 грн, Auchan предлагает овощ по цене 21,90 грн, в Megamarket ценник на картофель составляет 22,90 грн, а у Varus – 22,90 грн.

Стоимость картофеля молодого в Auchan составляет 30,90 грн.

А розовый картофель сейчас стоит у Auchan 25,90 грн, у Metro 23 грн, а у Varus – 28,90 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что помидоры в Украине за неделю подорожали на 21%. Эксперты рассказали, чего ждать от цен дальше.