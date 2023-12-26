Популярный в Украине овощ продолжает дорожать: за неделю цена выросла на 21%

Максимальная стоимость составляет 90 гривен и это не предел

Хотя в начале второй декады декабря тепличный томат начал неожиданно дешеветь, однако сейчас цены начинают расти. Это вызвано спросом на овощ перед новогодними праздниками.

По данным, которые сообщают аналитики проекта EastFruit, турецкие помидоры сейчас на украинском рынке стоят от 80 до 90 гривен. Это в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам экспертов, основную часть предложения томата на нашем рынке составляет продукция Турции. Однако даже количеством импортного товара невозможно удовлетворить продолжающийся спрос. Потому игроки рынка продолжают поднимать стоимость на томат.

"Выборки помидоров в местных тепличных комбинатах практически не производились из-за завершения сезона реализации. По словам представителей тепличных комбинатов в Украине, выращивать тепличные овощи в зимний период становится все труднее. К постоянно дорожающим энергоресурсам добавился риск возможных отключений электроэнергии вследствие российской агрессии", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что импортные товары продаются на 32% дороже, чем в декабре 2022 года. Однако если сравнивать последние 5 лет, то стоимость нынешнего сезона овоща достигли новых рекордов.

"Что касается ближайших перспектив развития ситуации, то большинство участников рынка не исключают возможности и дальнейшего роста цен на тепличные овощи, как минимум до того момента, пока предложение полностью не покроет все покупательские потребности в данном сегменте", — резюмировали аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине растет спрос на морковь, поэтому эксперты дали прогноз относительно цен на этот товар в дальнейшем.