Цены заметно выросли: сколько будет стоить рождественский стол в 2023 году

В прошлом году эта сумма была меньше

В 2023 году рождественский стол из 12 традиционных блюд для праздничного ужина в расчете на среднестатистическую семью будет стоить около 969 гривен. В этот список входят кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко. По его словам, ученые института посчитали стоимость по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря этого года.

По расчетам ученых, пшеничная кутья (950 г продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 103,71 грн. Традиционный компот готовится из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовые наборы этих фруктов для компота стоят в супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л воды).

Самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба (336,69 грн.). За 2 кг живого карпа придется заплатить 331,90 грн., а за 200 г муки – 4,79 грн.

Вторым по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью. За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) нужно будет отдать 82,83 грн. Салат "Винегрет" (1,58 кг продуктов) обойдется в 34,19 грн.

Вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 26,17 грн. Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 26,81 грн. Вареники с вишней состоят из постного теста и мороженых вишен, их стоимость составит 47,27 грн. (за 810 г продуктов).

Тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется в 65,26 грн. Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (0,71 грн) с 1 кг картофеля (14 грн) и 132 г лука (1,90 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,20 грн). Всего расходов – 16,81 грн.

Отдельно ставят на стол соления: квашеная капуста – 50 грн. за 500 г. и огурцы соленые бочковые 28 грн за 400 г. Также на столе присутствуют и свежие овощи огурцы (46 грн) и помидоры (40 грн) по 500 г. соответственно.

Луценко подчеркнул, что, учитывая растущую динамику цен на продукты питания, стоимость рождественского стола 2023 года будет несколько выше прошлогодней из-за проблем, связанных с российской агрессией. Однако в нынешнем году этот рост значительно меньше – в пределах 8-10%, поскольку экономика адаптировалась к условиям военного времени, а Вооруженные силы Украины не позволяют агрессору реализовать его планы.

Напомним, в 2023 году стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек составит 2879 грн, и это бюджетный вариант без деликатесов. Жителям столицы стандартное меню обойдется в 3229 грн.