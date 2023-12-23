Ціни помітно виросли: скільки буде коштувати різдвяний стіл у 2023 році

Минулого року ця сума була меншою

У 2023 році різдвяний стіл з 12 традиційних страв для святкової вечері в розрахунку на середньостатистичну родину буде коштувати близько 969 гривень. До цього списку входять кутя та узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі та солоні.

Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко. За його словами науковці інституту порахували вартість за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня цього року.

За розрахунками науковців пшенична кутя (950 г продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 103,71 грн. Традиційний узвар готується з сушених яблук, груш і чорносливу. Готові набори цих фруктів для узвару коштують у супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л води).

Найдорожчою стравою в цьому році буде смажена риба (336,69 грн). За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 331,90 грн, а за 200 г борошна – 4,79 грн.

Другою за вартістю стравою буде борщ пісний з квасолею. За 2,535 кг продуктів (на 2 л води) треба буде віддати 82,83 грн. Салат "Вінегрет" (1,58 кг продуктів) коштуватиме 34,19 грн.

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 26,17 грн. Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) вартують 26,81 грн. Вареники з вишнею складаються із пісного тіста і морожених вишень, їх вартість становитиме 47,27 грн (за 810 г продуктів).

Тушкована капуста (2,229 г продуктів) обійдеться у 65,26 грн. Смажена картопля готується на 100 г рослинної олії (0,71 грн) із 1 кг картоплі (14 грн) і 132 г цибулі (1,90 грн) з додаванням солі і перцю за смаком (0,20 грн). Всього витрат – 16,81 грн.

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста – 50 грн за 500 г і огірки солоні бочкові 28 грн за 400 г. Також на столі присутні і свіжі овочі огірки (46 грн) і помідори (40 грн) по 500 г відповідно.

Луценко підкреслив, що, враховуючи зростаючу динаміку цін на продукти харчування, вартість різдвяного столу 2023 року буде дещо вищою торішньої внаслідок проблем, пов’язаних із російською агресією. Однак в нинішньому році це зростання значно менше – в межах 8-10 %, оскільки економіка адаптувалася до умов воєнного часу, а Збройні Сили України не дозволяють агресору реалізувати його плани.

Нагадаємо, у 2023 році вартість новорічного столу для сім’ї із чотирьох осіб становитиме 2879 грн і це бюджетний варіант без делікатесів. Мешканцям столиці стандартне меню коштуватиме 3229 грн.