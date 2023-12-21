Проблеми виникнуть, але не зараз: що буде з цінами на борщовий набір в Україні

Нардеп виділив кілька причин, що впливатимуть на продукти

Є ймовірність, що майже всі продукти, які входять в категорію борщового набору, здорожчають у квітні-травні 2024 року.

Наразі подорожчали м'ясо та картопля, а ціна на буряк та цибулю коливається майже в одній межі. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, нардеп з фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук.

За його словами, якщо зрівнювати вартість цибулі за минулий рік та зараз, то ціна зменшилась близько на 30-34 гривні. Картопля подорожчала через неврожай, а буряк, навпаки, коштує майже однаково.

"Однак торік всі фермери здавали картоплю собі в мінус. Ніхто навіть не вийшов на нуль, бо 3-4 грн за кілограм — то була ненормальна ціна для аграріїв. З огляду на більші витрати аграріїв на вирощування, картопля не має стільки коштувати", — каже фахівець.

Він додає, що перші неприємні ситуації з великою вартістю борщового набору можуть виникнути у квітні або травні й це буде зумовлено нестачею овочесховищ.

"За минулий рік аграрії додатково збудували п'ятнадцять. Але нам, щоб забезпечити всю країну і зберегти до весни всі овочі, які вирощують аграрії, ще потрібно орієнтовно 130-140 овочесховищ на території України", — пояснює нардеп.

Якщо весною овочі в Україні будуть неякісними, то тоді необхідно додатково витратити кошти на перевезення продуктів з Польщі, Чехії чи інших країн. У цьому випадку вартість точно зросте.

Щодо м'яса, то Соломчук каже, що наразі ріст ціні зумовлено зменшенням тваринництва. Однак поголів'я продовжує збільшуватись у кількості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні зменшиться кількість зерна.