Проблемы возникнут, но не сейчас: что будет с ценами на борщевой набор в Украине

Нардеп выделил причины, которые будут влиять на продукты

Есть вероятность, что почти все продукты, входящие в категорию борщевого набора, удорожают в апреле-мае 2024 года.

Подорожали мясо и картофель, а цена на свеклу и лук колеблется почти в одной границе. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, нардеп из фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук.

По его словам, если сравнивать стоимость лука за прошлый год и сейчас, то цена уменьшилась на 30-34 гривны. Картофель подорожал из-за неурожая, а свёкла, напротив, стоит почти одинаково.

"Однако в прошлом году все фермеры сдавали картошку себе в минус. Никто даже не вышел на ноль, потому что 3-4 грн за килограмм — это была ненормальная цена для аграриев. Учитывая большие расходы аграриев на выращивание, картофель не должен столько стоить", — говорит специалист.

Он добавляет, что первые неприятные ситуации с большой стоимостью борщевого набора могут возникнуть в апреле или мае и это будет обусловлено нехваткой овощехранилищ.

"За прошлый год аграрии дополнительно построили пятнадцать. Но нам, чтобы обеспечить всю страну и сохранить к весне все овощи, которые выращивают аграрии, еще нужно ориентировочно 130-140 овощехранилищ на территории Украины", — объясняет нардеп.

Если весной овощи в Украине будут некачественными, то тогда необходимо дополнительно потратить средства на перевозку продуктов из Польши, Чехии или других стран. В этом случае стоимость точно вырастет.

Что касается мяса, то Соломчук говорит, что рост цен обусловлен уменьшением животноводства. Однако поголовье продолжает увеличиваться в количестве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине уменьшится количество зерна.