Почему дорожает борщевой набор и будет ли дефицит продуктов: в Раде дали пять прогнозов

Нардеп Дмитрий Соломчук объяснил "Телеграфу", что происходит с ценами в магазинах и когда остановится удорожание популярных продуктов

Украинцы постепенно готовятся к новогодним праздникам, покупая продукты для любимых блюд на праздничных столах. В то же время, по предварительным оценкам, цена некоторых популярных продуктов начала расти еще с ноября.

Что будет со стоимостью продуктов дальше, почему в Украине невозможен яичный дефицит, как в РФ, и есть ли угроза продовольственной безопасности страны? Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, нардеп из фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук.

Про цену продуктов и очереди

— Почему в Украине растут цены на продукты и не повторится ли ситуация с недавно охватившим Россию яичным дефицитом?

— В РФ такая ситуация с яйцами сложилась, потому что они не хотели заниматься развитием этой отрасли и полностью зависели от импорта. У них собственных (мощностей для насыщения внутреннего рынка. — Авт.) нет, поэтому цены там выросли.

Как помните, год назад Россия целенаправленно уничтожила крупнейшую в Европе птицефабрику в Чернобаевке. У нас тогда тоже был перебой и росли цены в течение трех-четырех месяцев. Но в Украине много мелких и средних фермеров, а в РФ – холдинги. Там десять холдингов на всю страну и все они подчиняются Путину. У нас много фермеров, которые включились в процесс: кто-то завел тысячу голов, кто-то 5 тысяч, кто-то 10-20 тысяч, и с яйцами у нас ситуация более-менее стабилизировалась.

Что касается продуктов, выращиваемых на территории Украины, существенного удорожания точно не будет. Подорожание может происходить из-за проблемы с логистикой именно на импортные товары. Для этого самое время (и это обсуждается с Минэкономики, а также на комитете), чтобы следующий год сделать для производителей грантовым, кредитным.

Например, если человек хочет ставить линию или станок, пусть покупает и устанавливает. Потому что у нас сейчас есть шанс (к сожалению, из-за войны войны) заменить на полках супермаркетов иностранные товары на украинские. Однако сегодня не каждый украинский аграрий может выпускать молочную продукцию, или даже чипсы, а также крупы. Поскольку минимальная стоимость оборудования, даже если купить что-нибудь небольшое и дешевое, — это 50-100 тысяч долларов.

Понятно что, к сожалению, у нас сегодня ситуация усугубляется из-за войны. Но если мы не переломим ее такими изменениями, в дальнейшем будем иметь большие очереди и огромные проблемы с такими монопродуктами (однако где-то через два-три года). В следующем году максимально нужно поддержать малое производство и переработку.

— Когда стабилизируются цены борщового набора и какова будет стоимость этих продуктов после праздников?

– Они и сейчас не очень поднялись. Если сравнить, например, стоимость лука, то фермеры его насадили в этом году много. Помните, прошлой весной его стоимость дошла до 45-50 грн. Сегодня лук стоит 15-16 грн (или даже есть и по 12 грн – в зависимости от места продажи). Свекла также держится в цене. Стоимость картофеля немного поднялась из-за неурожая. Однако в прошлом году все фермеры сдавали картошку себе в минус. Никто даже не вышел на ноль, потому что 3-4 грн за килограмм — это была ненормальная цена для аграриев. Учитывая большие расходы аграриев на выращивание, картофель не должен столько стоить.

Поэтому не скажу, что именно с овощной составляющей борщового набора есть какая-то проблема. Мясо немного подорожало, потому что у нас животноводство тоже только год как начало развиваться. Раньше в Украине никто ставку на это не делал. Сейчас поголовье увеличивается.

Дмитрий Соломчук: "Существенного подорожания продуктов точно не будет"

Что касается овощей из борщового набора, проблемы могут возникнуть уже в апреле-мае, ведь в Украине не хватает овощехранилищ. За прошлый год аграрии дополнительно построили пятнадцать. Но нам, чтобы обеспечить всю страну и сохранить к весне все выращиваемые аграриями овощи, еще нужно ориентировочно 130-140 овощехранилищ на территории Украины.

Ведь сейчас у нас продукцию хранят, а потом выбрасывают в поле, где она сгнивает. А уже потом мы вынуждены завозить овощи из Польши, Чехии и других стран, покупая эти продукты за евро, дополнительно тратя средства на перевозку на машине, логистику. И цена таким образом весной становится очень высокой.

О сокращении посевов

— В этом году в результате войны и ряда других факторов посевные площади озимых сократились, по некоторым оценкам, на 20%. Насколько эта тенденция угрожает продовольственной безопасности агросектора и страны, не приведет ли это к дефициту того же зерна? И как это повлияет на цены уже в следующем году — не вырастут ли они?

— В первую очередь, посевные площади этой осенью сильно уменьшились из-за того, что мы гораздо меньше посеяли рапса. Ведь для жатвы погода была идеальной (а не так, как в прошлом году, что нельзя было в поле зайти комбайном из-за "болота"). В этом году была сухая погода с температурой +25-27 °C, но настолько была сухая земля, что фермеры не могли сеять рапс. Это были бы просто выброшенные деньги на ветер.

Весной аграрии выровняют эту ситуацию. Если взять юг Украины, многие будут засевать яровую пшеницу (твердые сорта), потому что много заказов из Турции и других стран.

Что касается центра и запада Украины, намного увеличатся посевы сои, так как ее не хватает для комбикормов как для нашего животноводческого комплекса (который растет), так и для Европейского Союза. В ЕС нужно много протеина для кормов.

О блокировке границы

— Накануне в польском правительстве заявляли, что быстро разблокировать украинско-польскую границу не удастся. Есть ли у Украины план "Б" и как мы можем успешно диверсифицировать поставки с украинской территории?

— Если смотреть в далекое будущее, поляки этой блокадой сами проиграют из-за того, что потеряют в Украине минимум 30-35 миллионов потребителей своей мясной, молочной продукции, строительных материалов, одежды и обуви, завозимых с польской территории. Они теряют потребительский рынок в 35 миллионов.

Польские фабрики и производства потеряют, а на полках наших магазинов со временем появится украинская одежда, отечественная обувь. Это долгий процесс, но год-два – и ситуация будет меняться.

Поэтому я бы советовал польской стороне как можно быстрее разблокировать границу, потому что в долгосрочной перспективе это навредит им еще и потому, что полякам завоевать, скажем, рынки Германии, Великобритании, Дании, продукцией с таким качестом будет очень сложно. Ведь в большинстве своем они ориентировались на рынки восточноевропейских стран.