Битва за урожай: как аграрии умудряются проводить посевные кампании в войну

Осенняя посевная кампания в разгаре. И первые результаты показывают, что урожай-2024 может быть далек от рекордов

Есть вопросы по количеству. "Под обработку планировалось около 10 млн га. Но часть площадей останется под парой. Пока сложно сказать, сколько земли будет резвиться, — говорит глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль. — Но многие хозяйства уже подсчитывают "свежие" убытки от урожая нынешнего года, и задумываются стоит ли отсевать озимые ячмень и пшеницу, лучше ли дать земле отдохнуть, и на следующую весну засеять ее подсолнечником".

Есть вопросы по качеству. Хозяйства еще и экономят на всем: от семян до удобрений. Для этого урожайность озимых может резко сократиться. Что с учетом уменьшения посевных площадей в перспективе может дать большой минус по урожаю. Добавьте качество, ведь для того что бы получить ту же пшеницу высочайшего сорта, нужно потратить немалые деньги на удобрения.

Посевная двигается как говорится без настроения. Ведь есть огромные проблемы с экспортом зерна, закупочные цены низкие. Не исключено, что аграриям придется продавать товар в убыток, чтобы вернуть хоть какие-то деньги.

Но посевная идет "В таких условиях многие, возможно, и вообще не сеялись бы. Но ряд хозяйств уже законтрактовали урожай-2024 и получили под него часть денег, — отмечает председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин. — Поэтому будут сеять даже под обстрелами и хоть камни с неба ".

"Бизнес-Телеграф" разбирался, как идет осенняя посевная.

Крестьяне выпускают пару

Чего засеяли больше всего? По данным Минагрополитики на 3 октября, в Украине озимыми засеяно около 3 млн га. Структура площадей следующая: рапсом занято около 1,1 млн га, пшеницей – 1,7 млн, ячменем – 109 000, рожью – 53 600 га. В Минагрополитики еще в преддверии осенней посевной заверили, что аграрии не планируют пересматривать структуру площадей.

Посев озимого рапса уже почти окончен. Пшеница и ячмень аграрии сеют с отставанием от графика. "Под пшеницу планировалось около 4,7 млн гектар, посеяли меньше половины. Ячменем пока занято чуть более 100 000, хотя по плану — до миллиона гектар или хотя бы 700-800 000. Например, по яровому ячменю гораздо больше рисков, чем по озимому", — рассказывает Коваль.

Соответствует ли это планам? Не совсем. Как говорит Коваль, некоторые хозяйства хотят оставить часть земель под паром. То есть вообще ничего там не сеять, по крайней мере, до весны. А уже с весны определиться, чем выгоднее засеять угодья.

Пар, по агротехнологии, не просто желателен, но и необходима с определенной периодичностью для сельхозугодий. "Это не значит, что землю просто бросают на произвол судьбы, там идет определенная обработка, но не засеваются культуры, позволяющие угодьям "отдохнуть" и восстановиться", — объяснил Коваль. Другое дело, что в благополучное время крестьяне редко оставляли землю под пар, поскольку на ней можно было зарабатывать нон-стоп.

Аграрии приспосабливаются к новым условиям, как могут. Этой весной они уже перераспределили площади. И довольно сильно. Посеяли меньше пшеницы и больше крупяных культур, в том числе гречихи. Также заметно расширились площади под свеклой.

Список озимых культур ограничен (рапс, пшеница, ячмень, рожь, горох). Поэтому хозяйства сразу же засеяли однозначно выгодный озимый рапс, а с пшеницей и ячменем не спешат. "Прямо сейчас аграрии получают не очень хорошие ценники на урожай той же пшеницы, и у многих вопрос — не выгоднее ли оставить землю под паром", — добавил Коваль.

Кроме того, темпы посевной сдерживают пробуксовка с разминированием, а также погода. "В ряде областей, в частности, в Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и других, нет дождей, земля стоит сухая. Во многих хозяйствах даже посеянный озимый рапс пока не дал всходов, хотя по срокам уже должен был прорасти", — говорит Коваль. В некоторых регионах дождя не было уже больше 40 дней, и для уже засеянных озимых складываются критические условия. Она может частично не прорасти, войти в зиму ослабленной.

В департаменте агропромышленного развития Кировоградской ОГА говорят, что площади под озимой пшеницей (а в области она обычно занимает до 40% озимых), скорее всего, будут сокращены. Но конкретные цифры назвать пока не могут. Говорят, местные фермеры, особенно небольшие хозяйства, "режут" площади из-за проблем с реализацией и ценами.

"Ситуация просто критическая. Может так оказаться, что засеем всего до 5 млн тонн. Это меньше всего за последние 20 лет. Если пойдут дожди, то многие аграрии еще активизируются. Если нет — на этом посевную будем считать законченной. Говорить о полевых работах" в ноябре уже смешно, по-моему. Не будем же в снег сеять", — говорит председатель Ассоциации фермеров и владелец фермерского хозяйства в Тернопольской области Иван Томич.

Более или менее нормальная ситуация с погодными условиями только в западных областях (в частности, Львовской и Волынской).

Ни денег, ни настроения

Нет не только дождей. Не хватает ни денег, ни настроения на ударную посевную. "Руки, конечно, никто не опустил, но кампания идет непросто", — говорит Коваль.

"Бизнес-Телеграф" уже писал, что аграрии сильно экономят на удобрениях. В Украинской аграрной конфедерации признали, что потребление удобрений сократилось на 25-30%. Многие хозяйства работают фактически без удобрений уже третью, а то и четвертую кампанию (начиная с весны 2022 года).

Страна умудряется получать хороший урожай и без удобрений. В этом году запланирован сбор примерно 80 млн тонн зерновых и масличных. Это далеко от 100 млн тонн 2021 года, но на 3 млн тонн больше чем в прошлом. Как это возможно? "Действие удобрений имеет пролонгированный эффект. Первый сезон после внесения срабатывает 50% вещества. И потом в течение двух сезонов удобрения еще действуют. Именно это обеспечивало нам богатые урожаи. Но по состоянию сейчас в земле уже мало что осталось, поэтому те, кто не внес удобрений, могут столкнуться с падением урожайности уже в следующем сезоне", — отметил Коваль.

Дальше будет хуже. "Этой осенью внесение удобрений в среднем вдвое ниже уровня агрономической потребности, средств защиты растений — 56% от потребностей. 10% опрошенных хозяйств будут вносить не более 10% удобрений и 18% средств защиты растений от рекомендованных объемов. Средний уровень обеспечения топливом на эту посевную – 53% от потребностей, семенами – 60%. И это, заметьте, не на этапе подготовки к посевной, это прямо сейчас. Где брать ресурсы и как сеяться буквально с колес — вопрос открытый», — отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Экономят не только на удобрениях. Аграрии сокращают затраты на средства защиты растений и семян. "Многие отказались от оригинальных препаратов, перешли на генерики, а они менее эффективны в борьбе с вредителями и болезнями. Что тоже не лучше отразится на качестве урожая", — добавил эксперт.

Конечно, не все зависит от аграриев. "Как крестьяне могут вкладывать средства и сеяться, если непонятно, что будет даже с уже выращенным урожаем. Удастся ли его вывезти, по каким ценам, что делать с зерном, если оно вдруг зависнет в стране — вопросов очень много, и ответов нет на них пока нет ни у кого. Некоторые хозяйства, может, и не сеялись бы вообще, но урожай — 2024 уже продан трейдерам, деньги под него частично получены, поэтому будут выходить в поля, несмотря ни на что, хоть обстрелы, хоть камни с неба", – уверен Олег Пенлзин. С ним соглашается и Забловский: "Как показывают данные опросам аграриев, для более трети одной из ключевых проблем есть общая неопределенность в отношении рыночных перспектив", — говорит он.

Прибыль съели мыши

После блокировки одесских портов многие трейдеры приостановили закупку зерна, а ценники пошли вниз. "Рынок просто обвалился. За кукурузу наличными дают по 70 долларов за тонну, таких цен мы еще не видели. Это не просто на грани рентабельности, это в минус.

По пшенице, чтобы выйти на минимальную доходность, нужно собирать по 8 тонн с гектара, а такие урожаи очень у немногих компаний, подавляющее большинство получает 5,5-7 тонн. При этом расходы на гектар — 32-35 000 гривен, а продать тонну пшеницы сейчас можно максимум за 5 000. То есть или ноль, или в убыток сработали", — рассказывает руководитель агрофирмы "Колос" (Киевская область) Леонид Центило.

Но даже несмотря на низкие цены, зерна продается очень мало. А это значит, что аграрии не получают достаточного финансового потока, чтобы обеспечить дальнейшую работу. "Урожай придется закладывать на хранение, поэтому прибыль мыши съедят. А за что жить — непонятно", — говорит фермер Иван Томич.

С конца сентября, по данным Spike Brokers, торговые компании начали постепенно возобновлять закупки. Так что ценники на кукурузу стабилизировались. К примеру, кукурузу на поставки в Китай на октябрь выкупают по 134-135 долларов за тонну (ранее были ценники и 120 долларов за тонну). На западных границах ту же кукурузу в украинских железнодорожных вагонах берут 120-125 евро, а в евровагонах – 140-145 евро. В Дунайских портах — по 138-142 доллара за тонну.

Это, мягко говоря, недорого. Для сравнения: в партах Испании кукурузу можно продать по 235 долларов, в Италии – по 230 долларов за тонну, но туда ее нужно доставить, а логистика только дорожает.

Но даже чтобы получить 130 долларов за тонну, кукурузу нужно подвезти покупателю. А даже по Украине транспортировка стоит до 30-40 долларов на тонне. С поля же кукурузу покупают по 3800–4000 гривен. И, как говорят сами аграрии, это практически на уровне себестоимости.

Ценники на пшеницу продолжают падать. С полей ее выкупают от 3500 гривен за тонну. В портах Дуная за нее дают 140-155 евро в зависимости от качества (в конце сентября была цена 160 евро), на западных границах – по 117-120 евро (в украинских железнодорожных вагонах), в Одессе – начали принимать по 175-180 долларов, но с отгрузкой в октябре-ноябре. В то время как, например, в Румынии пшеницу берут по 215 долларов за тонну.

При этом цены на рапс сейчас растут – за последнюю неделю плюс 10 евро в тонне (до 345-355 долларов за тонну в Дунайских портах, 390-410 евро с поставкой в Германию)

И если тот же рапс для крестьян пока остается выгодным, то за пшеницей и кукурузой ценники "пограничные" — для некоторых хозяйств уже на грани себестоимости, а для некоторых и ниже. Что и определяет настроение аграриев на нынешнее посевное.