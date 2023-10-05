Урожай без удобрений: украинские аграрии экономят на чем могут

Селянам не хватает денег, поэтому они используют меньше удобрений

Аграрии экономят на удобрениях. Их можно понять, у отрасли есть куча проблем: экспорт зерна стал очень сложным, деньги поступают медленно, то иногда за удобрения нечем платить. Обратная сторона – качество урожая.

Озимые без удобрений

Агропроизводители провалили закупки удобрений под озимые. "Аграрии почти не закупили удобрения на осень, и только 35% потребностей азотных удобрений аграрные холдинги закупили на весну", — говорит директор компании "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук. На осенний засев аграрии должны были купить не менее 500 000 тонн минеральных удобрений. 300 000 тонн из них должны быть сложные удобрения. "Все указывает не то, что эти объемы не будут закуплены. Будет недонесено от 200 000 тонн удобрений", — прогнозирует эксперт. Всего в этом сезоне аграрии внесли около 2,1 млн тонн удобрений. В 2021 году это было 4,8 млн. тонн.

Спроса на удобрения нет из-за проблем с экспортом зерна: зерновой коридор не работает, экспорт в ЕС подвис, алгоритм транзита — не отработанный. "Одним словом — плачевная ситуация с реализацией сельхозпродукции, снижением ее стоимости и мало оборотных средств в агросекторе привели к падению закупок удобрений под осеннюю посевную кампанию", — объясняет Алексей Малеванец, директор ООО "Укрхимэкспорт". Его компания обеспечивает удобрениями наиболее проблемные регионы — восток страны, подконтрольные территории Донецкой, Луганской и Харьковской области, которые пытаются выращивать агрокультуры, несмотря на обстрелы врага.

Похожее мнение высказывают в Group DF, крупнейшем в Украине производителе удобрений. "Ключевой фактор, сдерживающий рост рынка удобрений сегодня — падение маржинальности ключевых сельскохозяйственных культур, а также рост цен на газ, из которого производят удобрения. Цены на агропродукцию сейчас существенно снизились, что означает недополучение выручки аграриями по сравнению с ожидаемой. с этим у сельхозпроизводителей, в определенном смысле, сложилась выжидательная позиция по закупкам удобрений", — комментирует Олег Арестархов, директор по коммуникациям Group DF.

Импорт увеличился

По данным Гордейчука из Инфоиндустрии, в прошлом году трейдеры планировали импортировать 1 млн тонн минудобрений. Реально завезли 730 тысяч тонн.

В этом году импорт растет. Госстат сообщает, что импорт минудобрений в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в денежном выражении на 38,6% до 839 млн долларов. Статистика Гостаможслужбы подтверждает рост. По данным таможни, завезли еще больше: на 984,2 млн. долларов. В прошлом году Украина импортировала всех видов удобрений в 796 млн долларов.

За 8 месяцев этого года трейдеры запаслись азотными удобрениями на сумму 455,4 млн долларов, сложными удобрениями (NPK), содержащими азот, фосфор и калий в разных пропорциях – на 469 млн долларов. Меньшие суммы пришлись на фосфорные и калийные удобрения.

Что стимулировало импорт? Трейдеры говорят, что воспользовались снижением цен в частности на азотные удобрения, стоимость которых напрямую зависит от природного газа.

Падали цены и на внутреннем рынке. "В декабре 2022 года карбамид стоил на внутреннем рынке 42 000 гривен за тонну, а в апреле он уже продавался по 27 000-29 000 грн. Аммиачная селитра в декабре 2022 года стоила 34 000 грн за тонну, а в апреле она уже по 20 000 -22 000 грн", — рассказывает Малевец.

Цены привлекли и аграриев. "Еще в августе спрос был нормальным, аграрии интересовались удобрениями из Польши и Болгарии. Популярны были сложные удобрения под озимые — полифоска, диаммонийфосфат и сульфоаммофос. Но в сентябре закупки замедлились", — рассказывает он.

Производство стало

До начала полномасштабной войны Украина сама себя могла обеспечить всем видам удобрений и экспортировала их. В настоящее время заводы не могут обеспечить аграриев. Из шести производителей азотных удобрений загружены только два принадлежащих Дмитрию Фирташу. Это Ривнеазот и черкасский "Азот". Они могут "накормить" крестьян аммиачной селитрой в полном объеме. Остальные виды удобрений приходится импортировать.

Заводы азотного холдинга OSTCHEM (объединяющего предприятия азотного бизнеса Group DF) произвели 959 700 тонн минеральных удобрений в 1-м полугодии 2023 года. Это на 60,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда было произведено 596 300 тонн. Стоит Одесский припортовый завод. Горловский "Стирол" и северодонецкий "Азот" — в оккупации. Не работает из-за приближения к фронту и опасного производства хлора Днепроазот. Не производят сложные, калийные и фосфорные удобрения Днепровский завод минудобрений и, как выяснил "Бизнес Телеграф" — государственный "Сумыхимпром". Фонд госимущества потерял контроль над этим производителем из-за задолженности завода преимущественно перед кредиторами Дмитрия Фирташа и судебной тяжбы за предприятие, которое длится более 10 лет между ФГИУ и кредиторами бизнесмена.

Сумыхимпром в мае этого года даже пытался возобновить выпуск сложных удобрений после российских обстрелов в 2022 году. Менеджмент заявил о планах за полгода произвести не менее 200 000 тонн комплексных удобрений и ежемесячно производить не менее 1800 тонн диоксида титана. Амбициозным планам Сумыхимпрома не суждено было сбыться. Завод остановили. "Сумыхимпром не работает. Остановлен из-за проблем с логистикой в портах. Работники получают ⅔ от окладов", — сообщил "Бизнес Телеграфу" менеджер предприятия на условиях анонимности.

И это проблема, потому что обстрелы портов затрудняют импорт удобрений также, говорит Дмитрий Гордейчук. И если враг будет активизировать их, собственный производитель мог бы закрывать потребности украинского агросектора. А уменьшение внесения удобрений уже привело к значительному ухудшению качества урожая в этом году из-за недовнесения удобрений NPK, особенно калийных", — утверждает эксперт.

Если по портам будет "прилетать" и дальше, проблемы с доставкой зерна и удобрений будут сохраняться, весной будет дефицит удобрений, отмечает Малеванец. "Поэтому будем иметь так называемый отложенный спрос. Весной все внезапно бросятся покупать удобрения и трейдерам придется удовлетворять этот спрос быстро", — прогнозирует трейдер.

Продавцы удобрений считают, что активное кредитование и рост цен на зерно может возобновить спрос на удобрения еще этой осенью. Ожидают всплеска спроса на удобрения в ноябре и Group DF. "Около трети соглашений сегодня заключаются с использованием государственных кредитных программ, которые достаточно выгодны и очень поддерживают фермеров". – говорит Арестархов. Дополнительный спрос, по его мнению, также появится после роста цен на зерновые на глобальных рынках, а также после получения аграриями валютной выручки от экспорта зерна в этом сезоне.