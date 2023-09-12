Враг ударил мочевиной: украинские аграрии получили очередную проблему

Стоимость карбамида на мировом рынке за первую неделю сентября выросла на 21%: с 375 до 455 долларов

Украина получила очередной удар. Крупнейшие мировые производители и потребители мочевины (карбамида) задрали цену. Так что нашим аграриям, похоже, придется потратить больше запланированного на удобрения.

Сентябрь – сезон закупки мочевины. Каждый год аграрии делают запасы для весенней кампании. Еще летом аналитики прогнозировали умеренные цены на мочевину. По данным информационной компании "Инфоиндустрия", на третий квартал мировой рынок ожидал стоимости на уровне 320 долларов за тонну. Но в первую неделю сентября цена карбамида взлетела до 455 долларов.

Что произошло? Индия объявила тендер на закупку карбамида. Это регулярный процесс, страна каждый год покупает удобрения. Неожиданной стала дата объявления. Рынок ожидал тендер не раньше 20 сентября, но Индия сделала это 4-го. Цены пошли вверх. "Единственные, кто имел карбамид в должном количестве — это Китай и Россия. Россияне долгое время продавали селитру и другие азотные удобрения на 80-100 долларов дешевле мировой цены. Поэтому им было выгодно повысить цены, как и китайским производителям, — считает директор компании" Инфоиндустрия Дмитрий Гордейчук. — И они уговорили индусов пойти на эту аферу — провести тендер раньше, чтобы цены выросли. После этих согласованных действий цена на карбамид в мире сразу за 2 дня (с 4 по 6 сентября — БТ) выросла на $50 долларов. Это не оправданный рост, потому что на мировом рынке нет такого спроса.

Дальше – больше. Уже 7 сентября Китай объявляет об остановке экспорта и необходимости закрывать собственный спрос на удобрения. "Не верю я в такие совпадения. Думаю, что это был классический сговор двух мировых производителей азотных удобрений — Китая и России, которым подыграла Индия", — говорит аналитик. Более удобное для нашего врага время для роста цены удобрений трудно придумать. 9-10 сентября в Индии собрались лидеры стран G20. Коммюнике саммита не очень понравилось Украине. Вряд ли цены карбамида стали причиной того, что лидеры стран не смогли прямо осудить вторжение врага в нашу страну. Но свою частицу в пазл они добавили.

Для украинских аграриев новые цены на карбамид могут стать большой проблемой. В 2023 году потребление именно азотных удобрений по отношению к прошлому году возросло, отмечает Гордейчук. В Group DF (крупнейший производитель азотных удобрений в Украине) сообщили, что спрос увеличился в этом году минимум на 25% по сравнению с 2022 годом. Аграриев привлекли сравнительно низкие цены у производителя по сравнению с сезоном 2022 года. Так, если сейчас карбамид в Фирташе предлагают по 24 200 грн за тонну с НДС, то к концу августа 2022 года он стоил в Group DF 39 800 грн за тонну с НДС из-за высоких цен на природный газ, который является сырьем для азотных удобрений.

Рынку нужно 600-700 тысяч тонн карбамида в год, говорит Гордейчук. По его оценкам, агропроизводители уже приобрели весной-2024 примерно треть от потребности — 200 000 тонн. "Приблизительно 140-150 000 тонн произвел черкасский "Азот" Дмитрия Фирташа. Другое — импортировали", — рассказывает аналитик.

В Group DF Дмитрия Фирташа уверены, что цены будут расти. "Последние соглашения свидетельствуют о том, что рост будет продолжаться. 3-5 сентября после объявления нового тендера в Индии в Египте было проведено по меньшей мере 12 сделок суммарным тоннажем 98 000 тонн по ценам, начинавшимся от $375 за тонну, и с крайними сделками по $420, $450, $455 FOB Egypt, — комментирует директор по коммуникациям Group DF Олег Арестархов "Бизнес Телеграфу". — Иными словами, при стартовых продажах по $375, сегодня цены достигли $455 за тонну карбамида".

Пока мировые цены не слишком заметны на украинском рынке. 4 сентября Group DF объявила новые прайсы на удобрения для украинских покупателей. Стоимость карбамида черкасского "Азота" составляет 24 200 грн за тонну. Это чуть больше 650 долларов. И рост невелик, ведь в июле тот же карбамид у Group DF стоил 23 700 грн за тонну.

Но если цены будут и дальше расти, сельхозпроизводители могут отложить закупки, а некоторые вообще откажутся от внесения удобрений. Как это было в прошлом году. Недонесение питательных веществ, по мнению Гордейчука, отзовется потерей экспортных рынков. "Мы имеем ограниченный доступ на рынки из-за обстрелов портов, запрета экспорта зерна странами ЕС, — объясняет он. — Еще меньше вносим удобрений, что повлияет на качество урожая 2024 года. Это сильно подрывает нашу конкурентоспособность. И это то, чего добивается агрессор" .

В Украине могут производить карбамид три предприятия: подконтрольный Фонду госимущества государственный Украины (ФГИУ) Одесский припортовый завод (ОПЗ), Днепроазот Игоря Коломойского и завод Дмитрия Фирташа — черкасский "Азот". Вместе они могли бы закрыть весь спрос на украинском рынке. Но карбамид производит только черкасский "Азот".

ОПЗ стоит с 2021 года. Недавно коллектив даже обратился к президенту Украины, чтобы тот помог возобновить работу предприятия. В Фонде госимущества обещают сделать это после общего собрания, которое будет созвано в ближайшее время. "Днепразот" стоит из соображений безопасности. Завод находится в прифронтовом Каменском, имеет кроме опасного производства аммиака, еще и производство хлора.

В Group DF уверяют, что готовы обеспечить все заявки агросектора на условиях предоплаты, но сомневаются, смогут ли сельхозпроизводители существенно увеличить закупки финансово. "Украинские порты и хранилища бомбит агрессор, экспорт зерна в ЕС неизвестно, будет ли разблокирован. Поэтому, будут ли аграрии достаточно средств на закупку удобрений в октябре — не прогнозируем. Пока четко выполняем предварительные заявки по подписке и верим в оптимистический сценарий – восстановление объемов потребление удобрений на довоенный уровень", — говорит Арестархов.