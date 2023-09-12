Ворог вдарив сечовиною: українські аграрії отримали чергову проблему

Вартість карбаміду на світовому ринку за перший тиждень вересня зросла на 21%: з 375 до 455 доларів

Україна отримала черговий удар. Найбільші світові виробники та споживачі сечовини (карбаміду) задрали ціну. То ж нашім аграріям, схоже, доведеться витратити більше запланованого на добрива.

Вересень — сезон закупівлі сечовини. Щороку аграрії роблять запаси для весняної кампанії. Ще влітку аналітики прогнозували помірні ціни на сечовину. За даними інформаційної компанії "Інфоіндустрія", на третій квартал світовий ринок очікував вартості на рівні 320 доларів за тонну. Але в перший тиждень вересня ціна карбаміду злетіла до 455 доларів.

Що трапилось? Індія оголосила тендер на закупівлю карбаміду. Це — регулярний процес, країна щороку купує добрива. Несподіваною стала дата оголошення. Ринок очікував тендер не раніше 20 вересня, але Індія зробила це 4-го. Ціни пішли вгору. "Єдині, хто мав карбамід у належній кількості — це Китай і Росія. Росіяни тривалий час продавали селітру і інші азотні добрива на 80-100 доларів дешевше світової ціни. Тому їм було вигідно підвищити ціни, як і китайським виробникам, — вважає директор компанії "Інфоіндустрія" Дмитро Гордейчук. — І вони вмовили індусів піти на цю аферу — провести тендер раніше, щоб ціни зросли. Після цих узгоджених дій ціна на карбамід в світі одразу за 2 дні (з 4 по 6 вересня — БТ) зросла на $50 доларів. Це не виправдане зростання, тому що на світовому ринку немає такого попиту".

Далі — більше. Вже 7 вересня Китай оголошує про зупинку експорту і потребу закривати власний попит на добрива. "Не вірю я в такі співпадіння. Думаю, що це була класична змова двох світових виробників азотних добрив — Китаю та росії, яким підіграла Індія", — каже аналітик. Зручніший для нашого ворога час для зростання ціни добрив важко придумати. 9-10 вересня в Індії зібрались лідери країн G20. Комюніке саміту не дуже сподобалось Україні. Навряд чи ціни карбаміду стали причиною того, що лідери країн не спромоглись прямо засудити вторгнення ворога в нашу країну. Але свою частинку в пазл вони додали.

Для українських аграріїв нові ціни карбаміду можуть стати великою проблемою. В 2023 році споживання саме азотних добрив відносно минулого року зросло, відзначає Гордейчук. В Group DF (найбільший виробник азотних добрив в Україні) повідомили, що попит збільшився цього року мінімум на 25% порівняно з 2022 роком. Аграріїв привабили порівняно низькі ціни у виробника порівняно з сезоном 2022 року. Так, якщо зараз карбамід у Фірташа пропонують по 24 200 грн за тонну з ПДВ, то на кінець серпня 2022 року він коштував в Group DF 39 800 грн за тонну з ПДВ через високі ціни на природний газ, який є сировиною для азотних добрив.

Ринку потрібно 600-700 000 тонн карбаміду на рік, каже Гордейчук. За його оцінками, агровиробники вже придбали на весну-2024 приблизно третину від потреби — 200 000 тонн. "Приблизно 140-150 000 тонн виробив черкаський "Азот" Дмитра Фірташа. Інше — імпортували", — розповідає аналітик.

В Group DF Дмитра Фірташа впевнені, що ціни будуть зростати. "Останні угоди свідчать про те, що зростання триватиме. 3-5 вересня після оголошення нового тендера в Індії в Єгипті було проведено щонайменше 12 угод сумарним тоннажем 98 000 тонн за цінами, які починалися від $375 за тонну, і з крайніми угодами по $420, $450, $455 FOB Egypt, — коментує директор з комунікацій Group DF Олег Арестархов "Бізнес Телеграфу". — Інакше кажучи, за стартового продажу по $375, сьогодні ціни досягли $455 за тонну карбаміду".

Поки світові ціни не дуже помітні на українському ринку. 4 вересня Group DF оголосила нові прайси на добрива для українських покупців. Вартість карбаміду черкаського "Азоту" становить 24 200 грн за тонну. Це трохи більше за 650 доларів. І зростання невелике, адже в липні той самий карбамід у Group DF коштував 23 700 грн за тонну.

Але якщо ціни і далі зростатимуть, сільгоспвиробники можуть відкласти закупівлі, а дехто — взагалі відмовиться від внесення добрив. Як це було минулого року. Недовнесення поживних речовин, на думку Гордейчука, відгукнеться втратою експортних ринків. "Ми маємо обмежений доступ на ринки через обстріли портів, заборону експорту зерна країнами ЄС, — пояснює він. — Ще й менше вносимо добрив, що вплине на якість врожаю 2024 року. Це сильно підриває нашу конкурентоздатність. І це те, чого домагається агресор".

В Україні наразі можуть виробляти карбамід три підприємства: підконтрольний Фонду держмайна державний України (ФДМУ) Одеський припортовий завод (ОПЗ), Дніпроазот Ігоря Коломойського та завод Дмитра Фірташа — черкаський "Азот". Разом вони могли б закрити весь попит на українському ринку. Але наразі карбамід виробляє лише черкаський "Азот".

ОПЗ стоїть з 2021 року. Нещодавно колектив навіть звернувся до президента України, щоб той допоміг відновити роботу підприємства. У Фонді держмайна обіцяють зробити це після загальних зборів, які будуть скликані найближчим часом. "Дніпроазот" стоїть з міркувань безпеки. Завод знаходиться в прифронтовому Кам’янському, має, окрім небезпечного виробництва аміаку, ще й виробництво хлору.

В Group DF запевняють, що готові забезпечити усі заявки агросектору на умовах передоплати, але мають сумніви, чи зможуть сільгоспвиробники суттєво збільшити закупівлі фінансово. "Українські порти та сховища бомбить агресор, експорт зерна в ЄС невідомо, чи буде розблоковано. Тож, чи матимуть аграрії достатньо коштів на закупівлю добрив в жовтні — не прогнозуємо. Поки що чітко виконуємо попередні заявки за передплатою та віримо в оптимістичний сценарій – відновлення обсягів споживання добрив на довоєнний рівень", — каже Арестархов.