В РФ возник яичный кризис, справится без посторонней помощи не могут

В России настоящая беда с яйцами — возник дефицит и растут цены. Россияне выстаивают огромные очереди, чтобы купить этот популярный продукт, а Турция пообещала обеспечить РФ яйцами в полном объеме.

Поставки яиц из Турции уже начались, пишут росСМИ. Правительство России обнулит ввозную пошлину на яйца из "дружественных стран", чтобы сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение яиц и сбить цены, сообщает российская пресса.

Сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо в Россию составляет 15% от стоимости продукции. Льгота будет введена с 1 января по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 млрд штук яиц.

"Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии", — заявили в Минэкономразвития РФ. В Минсельхозе России уточнили, что до конца текущей недели в РФ поступят первые партии яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции.

По данным Росстата, в ноябре яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года — на 35,5%. За год их цена выросла на 40,3%.

В сети иронизируют, что "сверхдержава официально признала, что осталась без яиц. Сейчас турки прикатят свои". Отмечается, что решение обнулить ввозную пошлину на яйца — очень символично.

"Учитывая, как пропаганда любит бравировать тезисом о том, что Путин принял Россию с куриными ножками Буша. Извилистые маршруты великого русского пути – от американской курятины к турецким яйцам", — пишут в сети.

Как рассказывал "Телеграф", очевидно, в России проблемы не только с яйцами — в российском Хабаровске детям выдали грамоты с гербом Украины. Это произошло на соревнованиях среди дошкольников.