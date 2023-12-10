"Мы живем в еб... стране": путинский патриарх Кирилл снова влип в конфуз, в сети насмехаются (видео)

Патриарх Кирилл снова оговорился

В России произошла очередная "зрада". Прихлебатель Путина патриарх Кирилл снова оговорился. Новая оговорка вышла даже интересней, чем в истории с отчеством президента РФ.

Оплошность Гундяева подметили в сети. Так, во время своего нового выступления, глава РПЦ заявил, что он живет в "еб…стране".

Позже владыка одумался и заменил "еб" на "свободную страну". Дескать он живет якобы в свободной стране.

Впрочем, из песни слов не выкинешь и в сети уже вовсю насмехаются над оговоркой Гундяева.

Напомним, ранее мы писали о том, что обмочившийся союзник россии на встрече с путиным попал в новый конфуз. К слову, выставили на смех дружественного себе президента сами же россияне.

Также мы писали о том, что с российскими пропагандистами случился конфуз в прямом эфире. Они забыли выключить трансляцию и начали обсуждать, стоило ли им говорить, что в результате подрыва Каховской ГЭС, в Черном море опасно купаться, в том числе и на территории рф и высказывать опасения, что их накажут за эту информацию.