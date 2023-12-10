Патріарх Кирило знову обмовився

У Росії відбулася чергова "зрада". Посіпака Путіна патріарх Кирило знову обмовився. Нова обмовка вийшла навіть цікавішою, ніж в історії з по батькові президента РФ.

Помилку Гундяєва помітили в мережі. Так, під час свого нового виступу, глава РПЦ заявив, що він живе в "йоб…країні".

Пізніше владика одумався і замінив "йоб" на "вільну країну". Мовляв, він живе нібито у вільній країні.

Втім, з пісні слів не викинеш і в мережі вже насміхаються над обмовкою Гундяєва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що союзник Росії, що обмочився, на зустрічі з путіним потрапив у новий конфуз. До слова, виставили на сміх дружнього собі президента самі ж росіяни.

Також ми писали про те, що з російськими пропагандистами стався конфуз у прямому ефірі. Вони забули вимкнути трансляцію і почали обговорювати, чи варто їм говорити, що в результаті підриву Каховської ГЕС, у Чорному морі небезпечно купатися, в тому числі і на території Росії і висловлювати побоювання, що їх покарають за цю інформацію.