Очереди как при СССР: в России рекордно подорожали яйца, у Путина придумали "решение"

Из-за дефицита яиц у магазинов образовались длинные очереди

В России резко подпрыгнули цены на куриные яйца. Власти страны пытаются найти способ увеличить производство кур и яиц, а российские экономисты связывают произошедшее с превышением спроса над предложением.

У магазинов уже образовались длинные очереди, люди вспомнили советские времена. Об этом сообщили российские СМИ и россияне в социальных сетях.

Для решения возникшей проблемы Россельхознадзор разрешил поставки куриных яиц из Турции. У Путина намерены ввести нулевые пошлины на дефицитный продукт и на отдельные виды куриного мяса.

По данным Росстата, в октябре розничные куриные яйца в РФ подорожали в среднем на 23,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цены на них не изменились только в Камчатском крае. В ноябре цены в стране подскочили в среднем на 15%. Статистика ведомства подтверждает, что в некоторых регионах рост достиг 28,6%.

В ноябре о проверке повышения цен на яйца сообщила Федеральная антимонопольная служба России. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц.

Тем временем из-за дефицита возле магазинов образовались большие очереди.

Кроме того, яйца начали продавать поштучно. Одно небольшое яйцо категории С3 в московском сетевом магазине стоит 9 рублей (около 3,64 грн – ред.,). Такая практика введена и в магазинах Свердловской области, Оренбурга, Новосибирска и во временно оккупированном Крыму. Дошло до того, что на полуострове отборная категория продается по цене 20 рублей (около 8 грн.) за штуку.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине дорожают популярные продукты — растут цены на картошку и молочную продукцию.