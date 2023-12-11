Черги як за СРСР: у Росії рекордно подорожчали яйця, у Путіна придумали "рішення"

Через дефіцит яєць біля магазинів утворилися довгі черги

У Росії різко підстрибнули ціни на курячі яйця. Влада країни намагається знайти спосіб збільшити виробництво курей та яєць, а російські економісти пов’язують подію з перевищенням попиту над пропозицією.

Біля магазинів уже утворилися довгі черги, люди згадали радянські часи. Про це повідомили російські ЗМІ та росіяни в соціальних мережах.

Для вирішення проблеми Россільгоспнагляд дозволив поставки курячих яєць з Туреччини. У Путіна мають намір запровадити нульові мита на дефіцитний продукт та на окремі види курячого м’яса.

За даними Росстату, у жовтні роздрібні курячі яйця в РФ подорожчали в середньому на 23,9%, порівняно з тим же місяцем минулого року. Ціни на них не змінилися лише у Камчатському краї. У листопаді ціни у країні підскочили в середньому на 15%. Статистика відомства підтверджує, що в деяких регіонах зростання досягло 28,6%.

У листопаді про перевірку підвищення цін на яйця повідомила Федеральна антимонопольна служба Росії. Віце-прем’єр Вікторія Абрамченко доручила міністерствам знайти спосіб збільшити виробництво курей та яєць.

Тим часом, через дефіцит біля магазинів утворилися великі черги.

Крім того, яйця почали продавати поштучно. Одне невелике яйце категорії С3 у московському мережевому магазині коштує 9 рублів (близько 3,64 грн – ред.). Така практика введена і в магазинах Свердловської області, Оренбурга, Новосибірська та у тимчасово окупованому Криму. Дійшло до того, що на острові добірна категорія продається за ціною 20 рублів (близько 8 грн.) за штуку.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні дорожчають популярні продукти – зростають ціни на картоплю та молочну продукцію.