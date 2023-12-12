Зима отвесила оплеуху России: жители Ростова ползают на коленях теперь еще и без света (видео)

Пропажа света у местных жителей сопровождалась импровизированным "фаер-шоу"

Россию атаковала непогода. Зима нанесла мощный удар по Ростову-на-Дону, отправив сотни россиян в больницы, а других оставив без благ цивилизации.

Об этом сообщают местны СМИ. Так, например, по данным главы местной администрации, из-за обрыва обледеневших сетевых проводов в одном из районов города было обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные подающие тепло в 147 многоквартирных домов.

Судя по видео с сети, пропажа света у местных жителей сопровождалась импровизированным "фаер-шоу". Некоторые из них опубликовал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Андрющенко с подписью "Гололедица мстит россиянам за все".

В это же время в сети также появляются видео последствий непогоды уже на земле. Она, судя по ним, заставила россиян буквально ползать на коленях. Такая ситуация, например, наблюдается на дороге в одну из школ Суворовского микрорайона. Этот путь, к слову, единственный.

В настоящее время уже известно, что от гололеда пострадали по меньшей мере 333 человека. Среди них 71 ребёнок.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии из-за шторма исчез целый аэродром.