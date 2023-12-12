Зима дала ляпаса Росії: жителі Ростова повзають на колінах тепер ще й без світла (відео)

Зникнення світла у місцевих жителів супроводжувалося імпровізованим "фаєр-шоу"

Росію атакувала негода. Зима завдала потужного удару по Ростову-на-Дону, відправивши сотні росіян до лікарень, а інших залишивши без благ цивілізації.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Так, наприклад, за даними голови місцевої адміністрації, через обрив обмерзлих мережевих проводів в одному з районів міста було знеструмлено близько 200 будинків, 7 шкіл, 4 дитячі садки і 3 котельні, що подають тепло в 147 багатоквартирних будинків.

Судячи з відео з мережі, зникнення світла у місцевих жителів супроводжувалося імпровізованим "фаєр-шоу". Деякі з них опублікував у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Андрющенко з підписом "Ожеледиця мститься росіянам за все".

В той самий час у мережі також з’являються відео наслідків негоди вже на землі. Вона, судячи з них, змусила росіян буквально повзати навколішки. Така ситуація, наприклад, спостерігається на дорозі до однієї зі шкіл Суворівського мікрорайону. Цей шлях, до речі, єдиний.

Наразі вже відомо, що від ожеледиці постраждали щонайменше 333 особи. Серед них 71 дитина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії через шторм зник цілий аеродром.