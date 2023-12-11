В России детям раздали грамоты с украинским гербом (фото)

Это уже не первый случай в РФ

В российском Хабаровске детям выдали грамоты с гербом Украины. Это произошло на соревнованиях среди дошкольников.

Такая информация появилась в одном из телеграм-каналов. Информацию подтвердили соответствующими фотографиями.

Пользователи сети с юмором отреагировали на сложившуюся ситуацию. Люди под новость в комментариях написали: "Ласковая украинизация", "Хабаровск — это Украина", "Готовятся к будущему", "Что-то намечается".

Это не первый инцидент в РФ. О подобной ситуации уже сообщали в августе. Тогда в Чите уволили воспитателя и руководителя детского сада, где детям за участие в конкурсе выдали грамоты с гербом Украины. В Министерстве образования и науки Забайкальского края ситуацию назвали "недопустимой". В министерстве также заявили, что намерены "усилить информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, прежде всего — дошкольных и педагогических работников".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в России рекордно подорожали куриные яйца, у Путина уже придумали "решение".