У Росії дітям роздали грамоти з українським гербом (фото)

Це вже не перший випадок у РФ

У російському Хабаровську дітям видали грамоти із гербом України. Це сталося на змаганнях серед дошкільнят.

Така інформація з’явилася в одному з телеграм-каналів. Інформацію підтвердили відповідними фотографіями.

Користувачі мережі з гумором відреагували на ситуацію, що склалася. Люди під новиною у коментарях написали: "Ласкава українізація", "Хабаровськ — це Україна", "Готуються до майбутнього", "Щось намічається".

Це не перший інцидент у Росії. Про таку ситуацію вже повідомляли у серпні цього року. Тоді у Читі звільнили вихователя та керівника дитячого садка, де дітям за участь у конкурсі видали грамоти з гербом України. У Міністерстві освіти та науки Забайкальського краю ситуацію назвали "неприпустимою". У міністерстві також заявили, що мають намір "посилити інформаційну роботу серед керівників освітніх установ, насамперед — дошкільних та педагогічних працівників".

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Росії рекордно подорожчали курячі яйця, у Путіна вже вигадали "рішення".