Два літаки ледь не впали в Росії: на борту одного був радіоактивний вантаж

У Росії триває низка НП з літаками

У московському аеропорту Внуково літак "ЮТейр" із радіоактивним вантажем вагою 19 кілограмів здійснив аварійну посадку. При цьому на борту було ще 104 пасажири та 5 членів екіпажу.

Літак подав сигнал лиха про несправність шасі сьогодні близько першої години ночі. Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.

Лайнер авіакомпанії "ЮТейр" летів маршрутом Москва — Ханти-Мансійськ.

Наголошується, що радіоактивні речовини, що знаходилися на борту, належить до категорії небезпечних вантажів, але дозволено Міністерством транспорту РФ.

Літак кружляв у небі близько 40 хвилин, а потім благополучно приземлився о 1:40. Небезпечний вантаж на борту не постраждав. Заяв про травми від пасажирів не було.

Тим часом російські пабіки повідомляють про ще одну аварійну посадку. В аеропорту Хурба у Комсомольську-на-Амурі нібито екстрено приземлився військово-транспортний літак Ан-12. На борту перебувають вісім людей. Причини, що призвели до необхідності аварійної посадки цього літака, поки невідомі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії у літака в повітрі спалахнули двигуни.