Два літаки ледь не впали в Росії: на борту одного був радіоактивний вантаж
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У Росії триває низка НП з літаками
У московському аеропорту Внуково літак "ЮТейр" із радіоактивним вантажем вагою 19 кілограмів здійснив аварійну посадку. При цьому на борту було ще 104 пасажири та 5 членів екіпажу.
Літак подав сигнал лиха про несправність шасі сьогодні близько першої години ночі. Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.
Лайнер авіакомпанії "ЮТейр" летів маршрутом Москва — Ханти-Мансійськ.
Наголошується, що радіоактивні речовини, що знаходилися на борту, належить до категорії небезпечних вантажів, але дозволено Міністерством транспорту РФ.
Літак кружляв у небі близько 40 хвилин, а потім благополучно приземлився о 1:40. Небезпечний вантаж на борту не постраждав. Заяв про травми від пасажирів не було.
Тим часом російські пабіки повідомляють про ще одну аварійну посадку. В аеропорту Хурба у Комсомольську-на-Амурі нібито екстрено приземлився військово-транспортний літак Ан-12. На борту перебувають вісім людей. Причини, що призвели до необхідності аварійної посадки цього літака, поки невідомі.
Раніше "Телеграф" писав, що в Росії у літака в повітрі спалахнули двигуни.