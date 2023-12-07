У Росії при зльоті спалахнув літак: у мережі з’явилося епічне відео

Усі служби аеропорту були приведені в готовність

У Росії триває низка неприємностей з літаками, і цього разу місті Улан-Уде під час зльоту спалахнув Ту-204 авіакомпанії "Аеростар". Внаслідок події ніхто не постраждав.

Як з’ясувалося, літак мав вирушати до Чжанчжоу, але вже за кілька хвилин після зльоту біля борту Ту-204 спалахнув лівий двигун. Про це у четвер, 7 грудня, повідомляє Telegram-канал Baza.

Про подію пілоти доповіли в аеропорт. Після цього було здійснено скидання палива і здійснено посадку. Усі служби аеропорту були приведені у готовність.

У результаті борт приземлився о 8:30 за місцевим часом. Зазначається, що внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела, після того, що сталося, всі служби аеропорту "Байкал" були приведені в підвищену готовність. Приземлення борту на злітно-посадковій смузі чекали кілька пожежних машин та автомобілів "швидкої".

Причину займання визначатиме спеціальна експертна комісія. Цим інцидентом вже зацікавилася транспортна прокуратура.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії масово виходять з ладу авіалайнери. З поломкою в повітрі останнім часом зіткнувся вже шостий пасажирський літак, який здійснював переліт з Казані до Москви.