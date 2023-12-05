Вже шостий за тиждень: у Росії продовжують виходити з ладу авіалайнери

У повітряного судна під час польоту відмовила одна із систем

У Росії за тиждень із поломкою в повітрі зіткнувся вже шостий літак. У вівторок, 5 грудня, пасажирський літак, який летів з Казані до Москви, здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво в Москві.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на російський телеканал "360". Зазначається, що у літака відмовило керування системою стабілізації. На борту перебували 182 пасажири та шість членів екіпажу.

Крім того, у суботу, 2 грудня, Airbus А321 "Аерофлоту", що летів з Петербурга до Москви, запросив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. Рішення про екстрене приземлення було ухвалено через відмову лівого двигуна.

Також 2 грудня в тюменському аеропорту "Рощино" з технічної причини здійснив посадку на запасний аеродром літак Superjet 100 авіакомпанії "Ямал", що прямував з Ноябрьська до Уфи. 1 грудня вийшли з ладу одразу три літаки. Airbus A321 "Аерофлоту", що летів з Калінінграда до Москви, був змушений приземлитися в петербурзькому аеропорту "Пулково" через спрацювання індикації системи кондиціювання кабіни пілотів.

Вранці того ж дня в МНС РФ повідомили, що інший літак "Аерофлоту", Boeing 737 із 408 пасажирами на борту, що виконував рейс із Москви, здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську. Рішення було ухвалено через спрацювання індикації про падіння тиску на одному із шести коліс стійки шасі. У Новосибірську у літака "ІрАеро" з 78 пасажирами на борту відмовили автопілот та закрилки після вильоту з аеропорту Толмачово.

Нагадаємо, 12 вересня в Новосибірській області Росії пасажирський літак Airbus A320 "Уральських авіаліній", який виконував рейс Сочі — Омськ, здійснив екстрену посадку на ґрунт в Убінському районі (180 кілометрів від Новосибірська). Причиною цього стали проблеми з гідросистемою.