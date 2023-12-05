Уже шестой за неделю: в России продолжают выходить из строя авиалайнеры

У воздушного судна во время полета отказала одна из систем

В России за неделю с поломкой в воздухе столкнулся уже шестой самолет. Во вторник, 5 декабря, летевший из Казани в Москву пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российский телеканал "360". Отмечается, что у самолета отказало управление системой стабилизации. На борту находились 182 пассажира и шесть членов экипажа.

Кроме того, в субботу, 2 декабря, Airbus А321 "Аэрофлота", летевший из Петербурга в Москву, запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Решение об экстренном приземлении было принято из-за отказа левого двигателя.

Также 2 декабря в тюменском аэропорту "Рощино" по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал", следовавший из Ноябрьска в Уфу. 1 декабря вышли из строя сразу три самолета. Airbus A321 "Аэрофлота", летевший из Калининграда в Москву, был вынужден приземлиться в петербургском аэропорту "Пулково" из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов.

Утром того же дня в МЧС РФ сообщили, что другой самолет "Аэрофлота", Boeing 737 с 408 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Решение было принято из-за срабатывания индикации о падении давления на одном из шести колес стойки шасси. В Новосибирске у самолета "ИрАэро" с 78 пассажирами на борту отказали автопилот и закрылки после вылета из аэропорта Толмачево.

Напомним, 12 сентября в Новосибирской области России пассажирский самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил экстренную посадку на грунт в Убинском районе (180 километров от Новосибирска). Причиной тому стали проблемы с гидросистемой.