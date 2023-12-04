Проблемы в российской гражданской авиации возникли после того, как против России были введены санкции

Российский режим неоднократно заявлял, что "санкции россии только на пользу", а между тем страна продолжает терять свой воздушный пассажирский флот из-за критических поломок авиалайнеров. Самолеты невозможно обслуживать из-за западных санкций и часто ломаются посреди полета, что ставит под угрозу жизнь как пассажиров, так и экипажа.

Об этом пишет российское издание Moscow Times. В частности, только за два дня, 1 и 2 декабря, по меньшей мере пять самолетов в россии вышли из строя:

1 декабря Airbus A321 "Аэрофлота" рейсом Калининград-Москва аварийно приземлился в Петербурге из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов. 1 декабря Boeing 737 "Аэрофлота" рейсом из Москвы, срочно сел в Южно-Сахалинске из-за индикации падения давления на одном из шести колес стойки шасси. 1 декабря в Новосибирске сел самолет Superjet 100 компании "ИрАэро" с 78 пассажирами на борту. У него отказали автопилот и закрылки. Причем приземлиться он смог только на десятом круге. 2 декабря Airbus А321 "Аэрофлота" рейсом Москва-Петербург сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя. 2 декабря в Тюмени совершил аварийную посадку по неназванной технической причине самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал", летевший в Уфу с 71 россиянином на борту.

Издание отмечает, что именно с отказами систем самолетов может быть связано решение российской авиакомпании S7 Airlines по прекращению ряда рейсов с 15 января и с начала мая 2024 года. В авиакомпании объяснили решение "сезонным перераспределением самолетов и оптимизацией расписания", но, скорее всего, россияне снова врут.

Проблемы в российской гражданской авиации возникли после того, как против россии были введены санкции. Ограничения отрезали рф от обслуживания лайнеров и поставок запчастей – при том, что часть самолетов россия отказалась возвращать из лизинга, то есть украла. Российский авиарегулятор раздал авиакомпаниям сертификаты "разработчиков авиатехники" – это позволило им самостоятельно ремонтировать самолеты, часто разбирая некоторые из них на комплектующие ради запчастей.

С весны 2022 года российские авиакомпании запретили персоналу заносить сведения о дефектах в бортовые журналы, поэтому российские самолеты часто уходят в полет неисправными. Но дальше всех пошел "Аэрофлот" – российская компания превратила своих пилотов в камикадзе, приказав им отключать отказавшие тормоза, поскольку заменить их не было возможности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у россии проблемы с экономикой. Чиновник проговорился о том, что санкции Запада усугубляют ситуацию в стране.