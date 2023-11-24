"Подорвали экономическую основу": российский чиновник проговорился о проблемах рф

Санкции против рф работают, хотя российские политики обычно отрицают это

Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) делают невозможным заработок для российских атлетов.

Об этом в комментарии для "Матч ТВ" заявил Гендиректор Олимпийского комитета россии (ОКР) Владимир Сенглеев. Он отметил, что в условиях санкций спонсоры неохотно сотрудничают с российскими спортсменами, ведь те не выступают на международной арене, а те, кто выступают в нейтральном статусе, не могут нацепить на форму спонсорский логотип, связанный с россией.

"По факту это подрывает экономические основы всего олимпийского движения россии. Все мы финансируемся за счет спонсорских средств, а спонсорам хочется ассоциироваться именно с Олимпийскими играми и с выступлением на этих соревнованиях сборной команды рф.

Кто будет экипировать нейтральных спортсменов? То есть спортсмен не может ассоциироваться ни с ОКР, ни с государством, ни со спонсором из россии. Получается, он лишается возможности получать какой‑либо доход.

Мы испытываем сложности со спонсорами. Как мы уже говорили на форуме в Перми, мы были вынуждены приостановить выполнение своих контрактов на 3,5 миллиарда рублей, так как источник не был подтвержден", — заявил Сенглеев.

В сети высмеяли слова Сенглеева. Пользователи отметили, что российские чиновники обычно отрицают вред санкций.

Ранее МОК выступил против участия атлетов в так называемых Играх Дружбы, которые пройдут в рф сразу после Олимпиады-2024 в Париже. В рф обвиняют спортивную организацию в двойных стандартах.