"Підірвали економічну основу": російський чиновник проговорився про проблеми рф

Санкції проти росії працюють, хоча російські політики зазвичай заперечують це

Санкції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) унеможливлюють заробіток для російських атлетів.

Про це у коментарі для "Матч ТВ" заявив Гендиректор Олімпійського комітету росії (ОКР) Володимир Сенглеєв. Він зазначив, що в умовах санкцій спонсори неохоче співпрацюють із російськими спортсменами, адже ті не виступають на міжнародній арені, а ті, хто виступають у нейтральному статусі, не можуть начепити на форму спонсорський логотип, пов’язаний із росією.

"По факту це підриває економічні основи всього олімпійського руху росії. Усі ми фінансуємося за рахунок спонсорських коштів, а спонсорам хочеться асоціюватися саме з Олімпійськими іграми й з виступом на цих змаганнях збірної команди рф.

Хто екіпіруватиме нейтральних спортсменів? Тобто спортсмен не може асоціюватись ні з ОКР, ні з державою, ні зі спонсором з росії. Виходить, він втрачає можливість отримувати якийсь дохід.

Ми маємо труднощі зі спонсорами. Як ми вже говорили на форумі в Пермі, ми були змушені призупинити виконання своїх контрактів на 3,5 мільярда рублів, оскільки джерело не було підтверджено", — заявив Сенглеєв.

У мережі висміяли слова Сенглеєва. Користувачі наголосили, що російські чиновники зазвичай заперечують шкоду санкцій.

Раніше МОК виступив проти участі атлетів у так званих Іграх Дружби, які пройдуть у росії відразу після Олімпіади-2024 у Парижі. У рф звинувачують спортивну організацію в подвійних стандартах.