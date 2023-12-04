Проблеми в російської цивільної авіації виникли після того, як проти росії були запроваджені санкції

Російський режим неодноразово заявляв, що "санкції росії тільки на користь", а тим часом країна продовжує втрачати свій повітряний пасажирський флот через критичні поломки авіалайнерів. Літаки неможливо обслуговувати через західні санкції й вони часто ламаються посеред польоту, що ставить під загрозу життя як пасажирів, так і екіпажу.

Про це пише російське видання Moscow Times. Зокрема, тільки за два дні, 1 та 2 грудня, щонайменше п'ять літаків у росії вийшли з ладу:

1 грудня Airbus A321 "Аэрофлота" рейсом Калінінград-Москва аварійно приземлився у Петербурзі через спрацювання індикації системи кондиціювання кабіни пілотів. 1 грудня Boeing 737 "Аэрофлота" рейсом з Москви, терміново сів у Южно-Сахалінську через індикацію падіння тиску на одному з шести коліс стійки шасі. 1 грудня у Новосибірську сів літак Superjet 100 компанії "ІрАеро" з 78 пасажирами на борту. В нього відмовили автопілот та закрилки. Причому приземлитися він зміг тільки на десятому колі. 2 грудня Airbus А321 "Аэрофлота" рейсом Москва-Петербург сів у Шереметьєво через відмову лівого двигуна. 2 грудня у Тюмені здійснив аварійну посадку через неназвану технічну причину літак Superjet 100 авіакомпанії "Ямал", що летів до Уфи з 71 росіянином на борту.

Видання зазначає, що саме з відмовами систем літаків може бути пов'язане рішення російської авіакомпанії S7 Airlines щодо припинення низки рейсів з 15 січня та з початку травня 2024 року. У авіакомпанії пояснили рішення "сезонним перерозподілом літаків та оптимізацією розкладу" але, скоріше за все, росіяни знову брешуть.

Проблеми в російської цивільної авіації виникли після того, як проти росії були запроваджені санкції. Обмеження відрізали рф від обслуговування лайнерів та постачання запчастин – при тому, що частину росія відмовилася повертати з лізингу, тобто вкрала. Російський авіарегулятор роздав авіакомпаніям сертифікати "розробників авіатехніки" – це дозволило їм самостійно ремонтувати літаки, часто розбираючи деякі з них на комплектуючі заради запчастин.

З весни 2022 року російські авіакомпанії заборонили персоналу заносити відомості щодо дефектів до бортових журналів, тому російські літаки часто йдуть у політ несправними. Але далі всіх пішов "Аэрофлот" – російська компанія перетворила своїх пілотів на камікадзе, наказавши їм відключати гальма, які відмовили, оскільки замінити їх не було можливости.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії проблеми з економікою. Чиновник проговорився про те, що санкції Заходу погіршують ситуацію в країні.