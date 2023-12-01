Санкції не працюють. Путінські олігархи за рік розбагатіли на десятки мільярдів

До рейтингу світових мільярдерів потрапив лише один українець

Незважаючи на те, що Європа регулярно запроваджує санкції проти росії, стан найбагатших людей країни-агресора не постраждав. Щобільше, деякі з них за 2023 примудрилися примножити свій капітал.

Про це свідчать дані "Індексу мільярдерів" (Bloomberg Billionaires Index) на 1 грудня. За рік російські олігархи заробили загалом 38,575 млрд доларів.

До рейтингу увійшли 500 людей з усього світу, з яких 25 росіян. У першу сотню потрапили шестеро російських олігархів, які посіли місця з 47 по 88. Серед них:

Володимир Потанін — 47 місце зі статками у 30,7 млрд доларів. Власник і президент керуючої інвестиційної компанії "Інтеррос", однієї з найбільших у росії. З початку 2023 року його статки збільшилися на 2,11 млрд доларів.

Леонід Міхельсон — 52 місце зі статками у 27,3 млрд доларів. Голова правління російської газової компанії ПАТ "Новатек" та найбільший акціонер провідного російського нафтохімічного холдингу "Сібур". За рік збільшив свій прибуток на 2,71 млрд доларів.

Вагіт Алекперов — 62 місце зі статками у 24,5 млрд доларів. Співвласник однієї з найбільших нафтових компаній росії "Лукойл" і володіє 36,8% акцій футбольного клубу "Спартак" (Москва). За поточний рік примножив свій капітал на 9,14 млрд доларів.

Володимир Лісін — 72 місце зі статками у 22,9 млрд доларів. Володіє Новолипецьким металургійним комбінатом, "Першою вантажною компанією", "Першою портовою компанією", судноплавною компанією "Волзьке пароплавство". У 2023 році заробив на 3,07 млрд доларів більше, ніж минулого.

Алішер Усманов — 82 місце зі статками у 20,3 млрд доларів. Засновник одного з найбільших гірничо-металургійних холдингів Росії USM Holdings ("Металоінвест"). У 2023 році збільшив статки на 1,87 млрд доларів.

Олексій Мордашов — 88 місце зі статками у 19,3 млрд доларів. Генеральний директор ЗАТ "Севергруп", голова Ради директорів ПАТ "Силові машини" та власник 32% німецької туристичної компанії TUI Group. За 2023 рік збільшив свій статок на 618 млн доларів.

Серед російських олігархів, які не увійшли до першої сотні, також є доларові мільярдери, а саме:

Андрій Мельниченко (105 місце) зі статком 17,2 млрд збільшив його на 4,03 млрд доларів;

Михайло Прохоров (125 місце) зі статком 15,0 млрд доларів збільшив його на 1,81 млрд доларів;

Геннадій Тимченко (133 місце) зі статками 14,5 млрд доларів збільшив його на 2,69 млрд доларів;

Михайло Фрідман (158 місце) зі статками 12,0 млрд доларів збільшив його на +652 млн доларів;

Дмитро Риболовлєв (179 місце) зі статком 11,1 млрд доларів збільшив його на 1,09 млрд доларів;

Леонід Федун (222 місце) зі статками 9,76 млрд доларів збільшив його на 3,89 млрд доларів;

Андрій Гур’єв (230 місце) зі статками 9,63 млрд доларів збільшив його на 536 млн доларів;

Віктор Рашніков (235 місце) зі статками $9,42 млрд доларів збільшив його на 885 млн доларів;

Роман Абрамович (293 місце) зі статками 7,95 млрд доларів збільшив його на 132 млн доларів;

Герман Хан (296 місце) зі статками 7,88 млрд доларів збільшив його на 309 млн доларів;

Олександр Абрамов (329 місце) зі статком 7,14 млрд доларів збільшив його на 747 млн доларів;

Андрій Скоч (373 місце) зі статками 6,60 млрд доларів збільшив його на 1,04 млрд доларів;

Олексій Кузьмичов (444 місце) зі статками 5,77 млрд доларів збільшив його на 351 млн доларів;

Петро Авен (445 місце) із статком 5,76 млрд доларів збільшив його на 461 млн доларів;

Сергій Галицький (481 місце) зі статками 5,44 млрд доларів збільшив його на 706 млн доларів;

Сергій Попов (499 місце) зі статками 5,28 млрд доларів збільшив його на 699 млн доларів.

Водночас троє російських олігархів все ж зазнали збитків у 2023 році. Їхні статки зменшилися від кількох десятків до сотень мільйонів доларів.

Мова йде про:

Сулеймана Керімова (276 місце) зі статками 8,34 млрд доларів зменшив їх на 650 млн доларів;

Віктора Вексельберга (351 місце) зі статками 6,96 млрд доларів зменшив їх на 44,1 млн доларів;

В’ячеслава Кантора (413 місце) зі статками 6,09 млрд доларів зменшив їх на 277 млн доларів.

У рейтингу є також єдиний олігарх з України — Рінат Ахметов. Він зайняв 490 місце зі статками у 5,32 млрд доларів. За поточний рік його доходи скоротилися на 15,2 млн доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії проблеми з економікою. Чиновник проговорився про те, що санкції Заходу погіршують ситуацію в країні.