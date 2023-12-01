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Санкції не працюють. Путінські олігархи за рік розбагатіли на десятки мільярдів

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Російські олігархи продовжують заробляти, попри війну Новина оновлена 01 грудня 2023, 16:06
Російські олігархи продовжують заробляти, попри війну. Фото Колаж

До рейтингу світових мільярдерів потрапив лише один українець

Незважаючи на те, що Європа регулярно запроваджує санкції проти росії, стан найбагатших людей країни-агресора не постраждав. Щобільше, деякі з них за 2023 примудрилися примножити свій капітал.

Про це свідчать дані "Індексу мільярдерів" (Bloomberg Billionaires Index) на 1 грудня. За рік російські олігархи заробили загалом 38,575 млрд доларів.

До рейтингу увійшли 500 людей з усього світу, з яких 25 росіян. У першу сотню потрапили шестеро російських олігархів, які посіли місця з 47 по 88. Серед них:

  • Володимир Потанін — 47 місце зі статками у 30,7 млрд доларів. Власник і президент керуючої інвестиційної компанії "Інтеррос", однієї з найбільших у росії. З початку 2023 року його статки збільшилися на 2,11 млрд доларів.
  • Леонід Міхельсон — 52 місце зі статками у 27,3 млрд доларів. Голова правління російської газової компанії ПАТ "Новатек" та найбільший акціонер провідного російського нафтохімічного холдингу "Сібур". За рік збільшив свій прибуток на 2,71 млрд доларів.
  • Вагіт Алекперов — 62 місце зі статками у 24,5 млрд доларів. Співвласник однієї з найбільших нафтових компаній росії "Лукойл" і володіє 36,8% акцій футбольного клубу "Спартак" (Москва). За поточний рік примножив свій капітал на 9,14 млрд доларів.
  • Володимир Лісін — 72 місце зі статками у 22,9 млрд доларів. Володіє Новолипецьким металургійним комбінатом, "Першою вантажною компанією", "Першою портовою компанією", судноплавною компанією "Волзьке пароплавство". У 2023 році заробив на 3,07 млрд доларів більше, ніж минулого.
  • Алішер Усманов — 82 місце зі статками у 20,3 млрд доларів. Засновник одного з найбільших гірничо-металургійних холдингів Росії USM Holdings ("Металоінвест"). У 2023 році збільшив статки на 1,87 млрд доларів.
  • Олексій Мордашов — 88 місце зі статками у 19,3 млрд доларів. Генеральний директор ЗАТ "Севергруп", голова Ради директорів ПАТ "Силові машини" та власник 32% німецької туристичної компанії TUI Group. За 2023 рік збільшив свій статок на 618 млн доларів.

Серед російських олігархів, які не увійшли до першої сотні, також є доларові мільярдери, а саме:

  • Андрій Мельниченко (105 місце) зі статком 17,2 млрд збільшив його на 4,03 млрд доларів;
  • Михайло Прохоров (125 місце) зі статком 15,0 млрд доларів збільшив його на 1,81 млрд доларів;
  • Геннадій Тимченко (133 місце) зі статками 14,5 млрд доларів збільшив його на 2,69 млрд доларів;
  • Михайло Фрідман (158 місце) зі статками 12,0 млрд доларів збільшив його на +652 млн доларів;
  • Дмитро Риболовлєв (179 місце) зі статком 11,1 млрд доларів збільшив його на 1,09 млрд доларів;
  • Леонід Федун (222 місце) зі статками 9,76 млрд доларів збільшив його на 3,89 млрд доларів;
  • Андрій Гур’єв (230 місце) зі статками 9,63 млрд доларів збільшив його на 536 млн доларів;
  • Віктор Рашніков (235 місце) зі статками $9,42 млрд доларів збільшив його на 885 млн доларів;
  • Роман Абрамович (293 місце) зі статками 7,95 млрд доларів збільшив його на 132 млн доларів;
  • Герман Хан (296 місце) зі статками 7,88 млрд доларів збільшив його на 309 млн доларів;
  • Олександр Абрамов (329 місце) зі статком 7,14 млрд доларів збільшив його на 747 млн доларів;
  • Андрій Скоч (373 місце) зі статками 6,60 млрд доларів збільшив його на 1,04 млрд доларів;
  • Олексій Кузьмичов (444 місце) зі статками 5,77 млрд доларів збільшив його на 351 млн доларів;
  • Петро Авен (445 місце) із статком 5,76 млрд доларів збільшив його на 461 млн доларів;
  • Сергій Галицький (481 місце) зі статками 5,44 млрд доларів збільшив його на 706 млн доларів;
  • Сергій Попов (499 місце) зі статками 5,28 млрд доларів збільшив його на 699 млн доларів.

Водночас троє російських олігархів все ж зазнали збитків у 2023 році. Їхні статки зменшилися від кількох десятків до сотень мільйонів доларів.

Мова йде про:

  • Сулеймана Керімова (276 місце) зі статками 8,34 млрд доларів зменшив їх на 650 млн доларів;
  • Віктора Вексельберга (351 місце) зі статками 6,96 млрд доларів зменшив їх на 44,1 млн доларів;
  • В’ячеслава Кантора (413 місце) зі статками 6,09 млрд доларів зменшив їх на 277 млн доларів.

У рейтингу є також єдиний олігарх з України — Рінат Ахметов. Він зайняв 490 місце зі статками у 5,32 млрд доларів. За поточний рік його доходи скоротилися на 15,2 млн доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії проблеми з економікою. Чиновник проговорився про те, що санкції Заходу погіршують ситуацію в країні.

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