ЗМІ: у Фінляндії викрили компанію, яка допомогала рф обходити санкції

Компанія може бути найбільшим постачальником запчастин для іноземних вантажівок до росії у всій Європі

У Фінляндії викрито компанію, яка допомагала російському терористичному режиму обходити санкції західних країн. Фінська HD-Parts із міста Вантаа в обхід санкцій постачала росіянам запчастини для автомобілів.

Про це повідомляє фінське видання Yle MOT. За даними видання, суми оборудок обчислюються мільйонами євро.

Відомо, що компанія продавала до рф запчастини для вантажівок Volvo та Scania. Товар фірма закуповувала напряму з заводів у Китаї, Гонконгу, Тайваню та інших країн, які займаються їхнім виготовленням.

Сама HD-Parts відкидає порушення санкцій, заявляючи, що усі товари були узгоджені з фінською митницею. На митниці, своєю чергою, заявили, що почали перевірку і поки що не будуть нічого коментувати.

Засновник та голова правління HD-Parts Лассе Ліндквіст підтвердив, що щонайменше три чверті експорту компанії дійсно припадає саме на ринок рф. І за даними журналістів, майже всі товари зі списків постачання є підсанкційними; експерти сказали виданню, що HD-Parts може взагалі бути найбільшим постачальником запчастин для іноземних вантажівок до росії у всій Європі.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що українські розвідники провели кіберспецоперацію проти "Росавіації". Їм вдалося "розкопати" документи, які говорять, що рф зараз на межі реального авіаколапсу через західні санкції.