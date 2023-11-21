"Все заблоковано": російський "АвтоВАЗ" скаржиться на масштабні санкції

Іноземні банки не пропускають жодних платежів – як від компанії, так і для неї

Російська автомобільна промисловість масово потерпає від санкцій, які впровадили проти підприємств США. Зокрема страждає автомобілебудівна компанія "АвтоВАЗ", якій масово відмовляють у співпраці.

На це поскаржився президент компанії Максим Соколов російським ЗМІ. За його словами, санкції призвели до того, що з "АвтоВАЗом" припинили працювати майже всі закордонні постачальники та контрагенти.

"Наслідком цього стали нові масові відмови закордонних постачальників, субпостачальників, фінансових інститутів, банків від співпраці з нашим автопромом", – заявив Соколов.

Ще одна проблема для компанії – отримати звідкись гроші, або за щось заплатити. Іноземні банки, не бажаючи працювати із підсанкційною компанією та потрапити під вторинні санкції США, просто блокують як вихідні платежі, так і вхідні – тому з "АвтоВАЗом" навіть не розраховуються за експортну продукцію.

У вересні 2023 року "АвтоВАЗ" та "Москвич" потрапили під санкції США. Тоді Соколов заявляв, що це нібито ніяк не вплине на виробництво автомобілей підприємством. Але вже у середині листопада він сказав, що "АвтоВАЗ" буде змушений скоротити виробництво на 10% через санкції.

Раніше "Телеграф" писав, що на економічному форумі в Санкт-Петербурзі, який ретельно готували до приїзду путіна, стався конфуз — під час презентації не завелася імпортозаміщена Lada Aura компанії "АвтоВАЗ".