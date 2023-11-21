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"Все заблокировано": российский "АвтоВАЗ" жалуется на масштабные санкции

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Автор
АвтоВАЗ не может даже получить деньги за авто, отгруженные за границу Новость обновлена 21 ноября 2023, 03:37
АвтоВАЗ не может даже получить деньги за авто, отгруженные за границу. Фото росСМИ

Иностранные банки не пропускают никаких платежей – как от компании, так и для нее

Российская автомобильная промышленность массово страдает от санкций, которые внедрили против предприятий США. В частности, страдает автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ", которой массово отказывают в сотрудничестве.

На это пожаловался президент компании Максим Соколов российским СМИ. По его словам, санкции привели к тому, что с "АвтоВАЗом" перестали работать почти все зарубежные поставщики и контрагенты.

"Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом", – заявил Соколов.

Еще одна проблема для компании – получить откуда-то деньги или за что-то заплатить. Иностранные банки, не желая работать с подсанкционной компанией и попасть под вторичные санкции США, просто блокируют как исходящие платежи, так и входящие – поэтому с "АвтоВАЗом" даже не рассчитываются за экспортную продукцию.

В сентябре 2023 года "АвтоВАЗ" и "Москвич" попали в санкции США. Тогда Соколов заявлял, что это вроде бы никак не повлияет на производство автомобилей предприятием. Но уже в середине ноября он сказал, что "АвтоВАЗ" будет вынужден сократить производство на 10% из-за санкций.

Ранее "Телеграф" писал, что на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, тщательно готовившемся к приезду путина, произошел конфуз – во время презентации не завелась импортозамещенная Lada Aura компании "АвтоВАЗ".

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#Автоваз #Санкции