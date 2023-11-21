Российские власти даже нарисовали экономике россии небольшой "рост"

Российская экономика, несмотря на все бравурные заявления по поводу "пользы" западных санкций, на самом деле сначала оказалась на грани обвала. Кремлю стоило значительных усилий остановить его в шаге от пропасти.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина, Дмитрий Песков, в комментарии российским пропагандистским СМИ. По его словам, путинское правительство прилагало огромные усилия, чтобы остановить падение.

"Была угроза обвала. И действительно, пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы, для того, чтобы этот обвал предотвратить. Сначала просто задача стояла предотвратить обвал, потому что, действительно, на экономику упал абсолютно беспрецедентный груз вот этих санкций", — пожаловался "рот путина" пропагандистам.

Затем Песков уже привычно начал врать, что россии, мол, не просто удалось стабилизировать экономику, но и выйти на траекторию роста. Впрочем, он все равно вынужден был признать, что нарисованные российским режимом три процента роста экономики – это очень мало по сравнению с тем, что могло бы быть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у россии проблемы с ядерными силами. В ГУР считают, что это не только последствия мировых санкций.

Интересно, что санкции довольно сильно повлияли на рядовых россиян – у них исчезло очень много возможностей. А вот на российском бизнесе по продаже энергоносителей ограничения, похоже, почти не сказались – террористический газонефтяной бизнес рф процветает и предоставляет россиянам сверхприбыли, которыми они финансируют войну в Украине.