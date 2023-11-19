Настоящие легенды: 5 самых дорогих автомобилей в истории

Четыре из них – представители одного бренда

Если подумать о самых дорогих автомобилях в мире, в воображении сразу возникают суперкары, например из коллекции короля Бахрейна и т.д. Да, они в основном очень дорогие. Но самыми дорогими в истории есть совсем не современные автомобили.

По-настоящему ценны более классические модели, которые выпускали небольшими тиражами. Это транспортные средства, составляющие ценность для коллекционеров.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé — $135 млн

В 2022 году этот автомобиль был продан за 135 миллионов долларов на аукционе RM Sotheby’s. Победную ставку от имени тайного покупателя сделал специалист по эксклюзивным автомобилям Саймон Кидстон.

Эта цена более чем вдвое превышает предыдущий рекорд, принадлежавший к тому времени Ferrari 250 GTO. Таких автомобилей было сделано всего два – они получили свое название от главного инженера фирмы Рудольфа Уленхаута. Он сам частенько на нем ездил.

Машину разработали как дорожную версию гран-при W196 R с увеличенным 3,0-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем, что позволяет ему развивать скорость в 450 км/ч. Деньги по продаже авто направят в фонд по предоставлению образовательных и исследовательских стипендий в сферах экологических наук для молодежи.

Ferrari 250 GTO — $70 000 000

Вторую строчку в рейтинге самых дорогих авто в мире получил Ferrari 250 GTO, который купил американский магнат Дэвид МакНил у немецкого гонщика Кристиана Глезеля. У автомобиля есть выдающаяся история в мире автоспорта. Он выиграл Тур де Франс в 1964 и финишировал четвертым в 24 часах Ле-Ману в 1963 году.

Ferrari 250 GTO Tipo — $51 705 000

Это самый дорогой Ferrari, который когда-либо был продан с аукциона. Он ушел с молотка на аукционе RM Sotheby в Нью-Йорке. Новый владелец захотел остаться анонимом.

Это особый Ferrari. Созданный в 1962 году, GTO Tipo является единственным автомобилем бренда с 4,0-литровым двигателем и кузовом Tipo 1962. Интересно, что предыдущий владелец приобрел автомобиль за 500 тысяч долларов в 1985 году. Итак, через 40 лет он получил просто невероятную прибыль.

Ferrari 250 GTO — $38 115 000

Так, три из четырех самых дорогих автомобилей – это Ferrari 250 GTO. И это неудивительно, потому что ни один другой автомобиль в мире не имел такой репутации как Ferrari 250 GTO.

Дело в том, что эта машина одна из лучших в мире среди представителей своей эпохи. Автомобиль оснащен 3,0-литровым V12 двигателем большой мощности и отлично сбалансированным шасси. Таких экземпляров было выпущено всего 39 человек.

Ferrari 335 Sport Scaglietti — $35,700,00

И снова Ferrari, но совсем другой модели. В 2016 году Ferrari 335 Sport Scaglietti стал самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным с аукциона.

40 лет этот автомобиль 1957 года выпуска принадлежал частному коллекционеру. На аукционе он вызвал огромный интерес, потому что именно на нем на 12-часовой гонке в 1957 году выступали знаменитые Питер Коллинс и Морис Тринтиньян.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине продают автомобиль по цене 15 квартир в Киеве. Недавно на продажу выставили роскошный спорткар Ferrari SF90 2022 года выпуска.