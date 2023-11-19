Справжні легенди: 5 найдорожчих автомобілів в історії

Чотири із них — представники одного бренду

Якщо подумати про найдорожчі автомобілі у світі, в уяві відразу виникають суперкари, наприклад, із колекції короля Бахрейну тощо. Так, вони переважно дуже дорогі. Але найдорожчими в історії є зовсім не сучасні автомобілі.

По-справжньому коштовними є більш класичні моделі, які випускали невеликими тиражами. Це транспортні засоби, які становлять цінність для колекціонерів.

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé — $135 млн

У 2022 році цей автомобіль продали за 135 мільйонів доларів на аукціоні RM Sotheby’s. Переможну ставку від імені таємного покупця зробив спеціаліст з ексклюзивних автомобілів Саймон Кідстон.

Ця ціна більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд, який на той час належав Ferrari 250 GTO. Таких автомобілів було зроблено лише два — вони отримали свою назву від головного інженера фірми Рудольфа Уленхаута. Він сам частенько на ньому їздив.

Машину розробили як дорожню версію гран-прі W196 R зі збільшеним 3,0-літровим рядним восьмициліндровим двигуном, що дозволяє йому розвивати швидкість у 450 км/год. Гроші з продажу авто спрямують у фонд з надання освітніх і дослідницьких стипендій у сферах екологічних наук для молоді.

Ferrari 250 GTO — $70 000 000

Другу сходинку у рейтингу найдорожчих авто у світі отримав Ferrari 250 GTO, який купив американський магнат Девід МакНіл у німецького гонщина Крістіана Глезеля. Автомобіль має видатну історію у світі автоспорту. Він виграв Тур де Франс у 1964 році та фінішував четвертим у 24 годинах Ле-Ману в 1963 році.

Ferrari 250 GTO Tipo — $51 705 000

Це найдорожчий Ferrari, який коли-небудь був проданим з аукціону. Він пішов з молотка на аукціоні RM Sotheby’s у Нью-Йорку. Новий власник захотів залишитися анонімом.

Це особливий Ferrari. Створений у 1962 році, цей GTO Tipo є єдиним автомобілем бренду з 4,0-літровим двигуном та кузовом Tipo 1962. Цікаво, що попередній власник придбав автомобіль за 500 тисяч доларів у 1985 році. Отже, через 40 років він отримав просто неймовірний прибуток.

Ferrari 250 GTO — $38 115 000

Так, три з чотирьох найдорожчі автомобілі — це Ferrari 250 GTO. І це не дивно, тому що жоден інший автомобіль у світі не мав такої репутації, як Ferrari 250 GTO.

Річ у тім, що ця машина є однією з найкращих у світі серед представників своєї епохи. Автомобіль оснащений 3,0-літровим V12 двигуном великої потужності та чудово збалансованим шасі. Таких екземплярів було випущено лише 39.

Ferrari 335 Sport Scaglietti — $35,700,00

І знову Ferrari, але зовсім іншої моделі. У 2016 році Ferrari 335 Sport Scaglietti став найдорожчим автомобілем, коли-небудь проданим з аукціону.

40 років цей автомобіль 1957 року випуску належав приватному колекціонеру. На аукціоні він викликав величезний інтерес, тому що саме на ньому на 12-годинних перегонах у 1957 році виступали знамениті Пітер Коллінс та Моріс Трінтіньян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продають автомобіль за ціною 15 квартир у Києві. Нещодавно на продаж виставили розкішний спорткар Ferrari SF90 2022 року випуску.