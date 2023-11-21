Російська влада навіть намалювала економіці рф невелике "зростання"

Російська економіка, попри усі бравурні заяви щодо "користі" західних санкцій, насправді спочатку опинилася на межі обвалу. Кремлю коштувало значних зусиль зупинити її у кроці від прірви.

Про це заявив прессекретар російського диктатора володимира путіна, Дмитро Пєсков, у коментарі російським пропагандистським ЗМІ. За його словами, путінський уряд докладав величезних зусиль, аби зупинити падіння.

"Була загроза обвалу. І дійсно, довелося мобілізувати всі ресурси, внутрішні сили, для того, щоб цей обвал запобігти. Спочатку просто завдання стояло запобігти обвалу, тому що, дійсно, на економіку впав абсолютно безпрецедентний вантаж ось цих санкцій", – поскаржився "рот путіна" пропагандистам.

Потім Пєсков вже звично почав брехати, що росії, мовляв, не просто вдалося стабілізувати економіку, але й вийти на траєкторію зростання. Втім, він все одно вимушений був визнати, що намальовані російським режимом "три відсотки зростання" економіки – це дуже мало у порівнянні із тим, що могло б бути.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії проблеми з ядерними силами. У ГУР вважають, що це не лише наслідки світових санкцій.

Цікаво, що санкції доволі сильно вплинули на пересічних росіян – вони втратили дуже багато можливостей. А от на російському бізнесі з продажу енергоносіїв обмеження, схоже, майже не відзначилися – терористичний газонафтовий бізнес рф процвітає та надає росіянам надприбутки, якими вони фінансують війну в Україні.