СМИ: в Финляндии разоблачили компанию, которая помогала россии обходить санкции

Компания может быть крупнейшим поставщиком запчастей для иностранных грузовиков в россию во всей Европе

В Финляндии разоблачена компания, которая помогала российскому террористическому режиму обходить санкции западных стран. Финская HD-Parts из города Вантаа в обход санкций поставляла россиянам запчасти для автомобилей.

Об этом сообщает финское издание Yle MOT. По данным издания, суммы сделок исчисляются миллионами евро.

Известно, что компания продавала в рф запчасти для грузовиков Volvo и Scania. Товар фирма закупала напрямую с заводов в Китае, Гонконге, Тайване и других странах, занимающихся их изготовлением.

Сама HD-Parts отвергает нарушение санкций, заявляя, что все товары были согласованы с финской таможней. На таможне, в свою очередь, заявили, что начали проверку и пока не будут ничего комментировать.

Основатель и председатель правления HD-Parts Лассе Линдквист подтвердил, что по меньшей мере три четверти экспорта компании действительно приходится именно на рынок россии. И по данным журналистов, почти все товары из списков поставок подсанкционные; эксперты сказали изданию, что HD-Parts может вообще быть крупнейшим поставщиком запчастей для иностранных грузовиков в россию во всей Европе.

Напомним, "Телеграф" писал, что украинские разведчики провели киберспецоперацию против "Росавиации". Им удалось "раскопать" документы, которые говорят, что россия сейчас на грани реального авиаколлапса из-за западных санкций.