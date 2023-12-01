Санкции не работают. Путинские олигархи за год разбогатели на десятки миллиардов

В рейтинг мировых миллиардеров попал лишь один украинец

Несмотря на то, что Европа регулярно вводит санкции против россии, состояние самых людей страны-агрессора не пострадало. Более того, некоторые из них за 2023 год умудрились преумножить свой капитал.

Об этом свидетельствуют данные "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index) на 1 декабря. За год российские олигархи заработали в общем 38,575 млрд долларов.

В рейтинг вошли 500 человек со всего мира из которых 25 человек россияне. В первую сотню попали шестеро российских олигархов, которые заняли места с 47 по 88. Среди них:

Владимир Потанин — 47 место с состоянием в 30,7 млрд долларов. Владелец и президент управляющей инвестиционной компании "Интеррос", одной из крупнейших в россии. С начала 2023 года его состояние увеличилось на 2,11 млрд долларов.

Леонид Михельсон — 52 место с состоянием в 27,3 млрд долларов. Председатель правления российской газовой компании ПАО "Новатэк" и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга "Сибур". За год увеличил свой доход на 2,71 млрд долларов.

Вагит Алекперов — 62 место с состоянием в 24,5 млрд долларов. Совладелец одной из крупнейших нефтяных компаний рф "Лукойл" и владел 36,8 % акций футбольного клуба "Спартак" (Москва). За текущий году приумножил свой капитал на 9,14 млрд долларов.

Владимир Лисин — 72 место с состоянием в 22,9 млрд долларов. Владеет Новолипецким металлургическим комбинатом, "Первой грузовой компанией", "Первой портовой компанией", судоходной компанией "Волжское пароходство". В 2023 году заработал на 3,07 млрд долларов больше, чем в прошлом.

Алишер Усманов — 82 место с состоянием в 20,3 млрд долларов. Основатель одного из крупнейших горно-металлургических холдингов россии USM Holdings ("Металлоинвест"). В 2023 году увеличил состояние на на 1,87 млрд долларов.

Алексей Мордашов — 88 место с состоянием в 19,3 млрд долларов. Генеральный директор ЗАО "Севергрупп", председатель Совета директоров ПАО "Силовые машины" и владелец 32 % немецкой туристической компании TUI Group. За 2023 году увеличил свое состояние на 618 млн долларов.

Среди российских олигархов, которые не вошли в первую сотню, тоже имеются долларовые миллиардеры, а именно:

Андрей Мельниченко (105 место) с состоянием 17,2 млрд увеличил его на 4,03 млрд долларов;

Михаил Прохоров (125 место) с состоянием 15,0 млрд долларов увеличил его на 1,81 млрд долларов;

Геннадий Тимченко (133 место) с состоянием 14,5 млрд долларов увеличил его на 2,69 млрд долларов;

Михаил Фридман (158 место) с состоянием 12,0 млрд долларов увеличил его на +652 млн долларов;

Дмитрий Рыболовлев (179 место) с состоянием 11,1 млрд долларов увеличил его на 1,09 млрд долларов;

Леонид Федун (222 место) с состоянием 9,76 млрд долларов увеличил его на 3,89 млрд долларов;

Андрей Гурьев (230 место) с состоянием 9,63 млрд долларов увеличил его на 536 млн долларов;

Виктор Рашников (235 место) с состоянием $9,42 млрд долларов увеличил его на 885 млн долларов;

Роман Абрамович (293 место) с состоянием 7,95 млрд долларов увеличил его на 132 млн долларов;

Герман Хан (296 место) с состоянием 7,88 млрд долларов увеличил его на 309 млн долларов;

Александр Абрамов (329 место) с состоянием 7,14 млрд долларов увеличил его на 747 млн долларов;

Андрей Скоч (373 место) с состоянием 6,60 млрд долларов увеличил его на 1,04 млрд долларов;

Алексей Кузьмичев (444 место) с состоянием 5,77 млрд долларов увеличил его на 351 млн долларов;

Петр Авен (445 место) с состоянием 5,76 млрд долларов увеличил его на 461 млн долларов;

Сергей Галицкий (481 место) с состоянием 5,44 млрд долларов увеличил его на 706 млн долларов;

Сергей Попов (499 место) с состоянием 5,28 млрд долларов увеличил его на 699 млн долларов.

Вместе с тем трое российских олигархов все же понесли убытки в 2023 году. Их состояние уменьшилось от нескольких десятков до сотен миллионов долларов.

Речь идет о:

Сулеймане Керимове (276 место) с состоянием 8,34 млрд долларов уменьшил его на 650 млн долларов;

Викторе Вексельберге (351 место) с состоянием 6,96 млрд долларов уменьшил его на 44,1 млн долларов;

Вячеславе Канторе (413 место) с состоянием 6,09 млрд долларов уменьшил его на 277 млн долларов.

В рейтинге есть и единственный олигарх из Украины — Ринат Ахметов. Он занял 490 место с состоянием в 5,32 млрд долларов. За текущий год его доходы сократились на 15,2 млн долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии проблемы с экономикой. Чиновник проболтался о том, что санкции Запада ухудшают ситуацию в стране.