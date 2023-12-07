В России при взлете загорелся самолет: в сети появилось эпичное видео

Все службы аэропорта были приведены в готовность

В России продолжается череда неприятностей с самолетами, и на сей раз городе Улан-Удэ во время взлета загорелся Ту-204 авиакомпании "Аэростар". В результате происшествия никто не пострадал.

Как выяснилось, самолет должен был отправляться в Чжанчжоу, но уже через пару минут после взлета у борта Ту-204 загорелся левый двигатель. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

О случившемся происшествии пилоты доложили в аэропорт. После этого был произведен сброс топлива и совершена посадка. Все службы аэропорта были приведены в готовность.

В итоге борт приземлился в 8:30 по местному времени. Отмечается, что в результате этого происшествия никто не пострадал.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники, после случившегося все службы аэропорта "Байкал" были приведены в повышенную готовность. Приземление борта на взлетно-посадочной полосе ждали несколько пожарных машин и автомобилей "скорой".

Причину возгорания будет определять специальная экспертная комиссия. Данным инцидентом уже заинтересовалась транспортная прокуратура.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии массово выходят из строя авиалайнеры. С поломкой в воздухе за последнее время столкнулся уже шестой по счету пассажирский самолет, который совершал перелет из Казани в Москву.