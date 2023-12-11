Два самолета едва не упали в России: на борту одного был радиоактивный груз

В России продолжается череда ЧП с самолетами

В московском аэропорту Внуково самолёт "ЮТэйр" с радиоактивным грузом весом 19 килограммов совершил аварийную посадку. При этом на борту было еще 104 пассажира и 5 членов экипажа.

Самолёт подал сигнал бедствия о неисправности шасси сегодня около часа ночи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Лайнер авиакомпании "ЮТэйр" летел по маршруту Москва – Ханты-Мансийск.

Отмечается, что радиоактивные вещества, находившиеся на борту, относится к категории опасных грузов, но разрешено Министерством транспорта РФ.

Самолет кружил в небе около 40 минут, а потом благополучно приземлился в 1:40. Опасный груз на борту не пострадал. Заявлений о травмах от пассажиров не было.

Тем временем российские пабики сообщают о еще одной аварийной пасадке. В аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре якобы экстренно приземлился военно-транспортного самолета Ан-12. На борту находятся восемь человек. Причины, приведшие к необходимости аварийной посадки этого конкретного самолета, пока неизвестны.

Ранее "Телеграф" писал, что в России у самолета в воздухе загорелись двигатели.