Популярний в Україні овоч продовжує дорожчати: за тиждень ціна зросла на 21%

Максимальна вартість складає 90 гривень і це не межа

Хоча на початку другої декади грудня тепличний томат почав несподівано дешевшати, однак наразі ціни починають рости. Це спричинено попитом на овоч перед новорічними святами.

За даними, які повідомляють аналітики проєкту EastFruit, турецькі помідори наразі на українському ринку коштують від 80 до 90 гривень. Це в середньому на 21% дорожче, аніж наприкінці минулого тижня.

За словами експертів, основну частину пропозиції томату на нашому ринку складає продукція Туреччини. Однак навіть кількістю імпортного товару не можливо задовольнити попит, який наразі триває. Тому гравці ринку продовжують підіймати ціна на томат.

"Вибірки помідорів у місцевих тепличних комбінатах практично не здійснювалися через завершення сезону реалізації. За словами представників тепличних комбінатів в Україні, вирощувати тепличні овочі в зимовий період стає все складніше. До енергоресурсів, що постійно дорожчають, додався ризик можливих відключень електроенергії внаслідок російської агресії", — мовиться у повідомленні.

Варто зауважити на тому, що імпортні товари продаються на 32% дорожче, аніж в грудні 2022 року. Однак, якщо порівнювати останні 5 років, то вартість нинішнього сезону овочу досягли нових рекордів.

"Що стосується найближчих перспектив розвитку ситуації, то більшість учасників ринку не відкидають можливості й подальшого зростання цін на тепличні овочі, як мінімум до того моменту, поки пропозиція повністю не покриє всі купівельні потреби в даному сегменті", — резюмували аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні зростає попит на моркву, тому експерти дали прогноз щодо цін на цей товар надалі.