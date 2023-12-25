В Україні зростає попит на моркву: до яких цін готуватись

За тиждень її вартість виросла на 10%

В країни спостерігається поступовий ріст вартості на основні продукти. Однією з таких є морква і, за словами фермерів, вона на 25% дешевше, аніж торік.

Ціни на моркву почали збільшуватись на початку грудня. Про це кажуть аналітики проєкту EastFruit.

За словами фахівців, виробники продають цей овоч в межах 11-15 гривень, що в середньому на 10% дорожче, аніж наприкінці минулого тижня. Галузеві експерти запевняють, що здорожчання відбувається виключно на моркву високої якості.

Як кажуть учасники українського ринку, головною причиною зростання цін став підвищений попит. Гуртові компанії та роздрібні мережі роблять запаси овочу і готові підвищувати закупівельні ціни, але тільки на якісну продукцію.

Наразі, за даними проєкту, морква на українському ринку коштує в середньому на 25% дешевше, аніж в грудні 2022 року.

"При цьому, аналітики проєкту EastFruit не виключають подальшого зростання цін у сегменті якісної моркви й найближчим часом. У своїх прогнозах експерти спиралися на поступове зменшення обсягів саме якісної моркви в сховищах у місцевих виробників", — повідомляється у проєкті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з цінами на борщовий набір в Україні на початку 2024 року.