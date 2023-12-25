В Украине растет спрос на морковь: к каким ценам готовиться

За неделю ее стоимость выросла на 10%

У страны наблюдается постепенный рост стоимости на основные продукты. Одной из таких является морковь и, по словам фермеров, она на 25% дешевле, чем в прошлом.

Цены на морковь начали увеличиваться в начале декабря. Об этом говорят аналитики проекта EastFruit.

По словам специалистов, производители продают этот овощ в пределах 11-15 гривен, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели. Отраслевые эксперты уверяют, что удорожание происходит исключительно на морковь высокого качества.

Как говорят участники украинского рынка, главной причиной роста цен стал повышенный спрос. Оптовые компании и розничные сети производят запасы овощей и готовы повышать закупочные цены, но только на качественную продукцию.

По данным проекта, морковь на украинском рынке стоит в среднем на 25% дешевле, чем в декабре 2022 года.

"При этом, аналитики проекта EastFruit не исключают дальнейшего роста цен в сегменте качественной моркови и в ближайшее время. В своих прогнозах эксперты опирались на постепенное уменьшение объемов именно качественной моркови в хранилищах у местных производителей ", — сообщается в проекте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с ценами на борщовый набор в Украине в начале 2024 года.