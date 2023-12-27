Цена стала рекордной и она будет увеличиваться: о каком популярном овоще говорится

Есть некоторые факторы, которые будут влиять

Стоимость картофеля уже за этот месяц выросла с минимальных 12 до 14 гривен. Рост ценового тренда обусловлен повышенным спросом и заметным сокращением предложения.

Отпускная стоимость этого овоща уже в несколько раз выше, чем в прошлом году. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным сайта, пока картофель стоит минимально 14 гривен, а максимально — 18 гривен. За последнюю неделю этот товар подорожал на 18%.

Причинами подорожания на этот товар сокращение предложения некачественной продукции и повышение спроса на качественный картофель. Кроме того, некоторые крупные хозяйства продолжают сдерживать продажу качественного продукта и ждут будущего роста цен.

По словам аналитиков, многие участники рынка не прогнозируют ослабления торговой активности в этом сегменте в ближайшее время и пересматривают вариант дальнейшего подорожания.

"Свое решение они объясняют активным спросом на качественный картофель. В то же время предложение такой продукции на рынке несколько ограничено, поскольку некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежде на дальнейшее удорожание", — резюмировали специалисты.

Напомним, ранее руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала "Телеграфу", что четыре категории продуктов точно будут дорожать перед зимними праздниками.