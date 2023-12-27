Ціна стала рекордною і вона буде збільшуватись: про який популярний овоч мовиться

Є деякі фактори, що впливатимуть

Вартість картоплі вже протягом цього місяця виросла з мінімальних 12 до 14 гривень. Зростання цінового тренду зумовлено підвищеним попитом та помітним скороченням пропозиції.

Відпускна вартість цього овочу наразі вже в кілька разів вища, аніж минулого року. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними сайту, наразі картопля коштує мінімально 14 гривень, а максимально — 18 гривень. За останній тиждень цей товар здорожчав на 18%.

Причинами здорожчання на цей товар є скорочення пропозиції неякісної продукції та підвищення попиту на якісну картоплю. Окрім того, деякі великі господарства продовжують стримувати продаж якісного продукту і чекають на майбутній ріст цін.

За словами аналітиків, багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торговельної активності в цьому сегменті найближчим часом і переглядають варіант подальшого здорожчання.

"Своє рішення вони пояснюють активним попитом на якісну картоплю. Водночас пропозиція такої продукції на ринку дещо обмежена, оскільки деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше подорожчання", — резюмували фахівці.

Нагадаємо, раніше керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла "Телеграфу", що чотири категорії продуктів точно будуть дорожчати перед зимовими святами.