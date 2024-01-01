Дешевше 21 грн/кг не знайти: чому в Україні дорожчає популярний овоч і що буде надалі

Цей продукт б'є рекорди

Картопля в Україні продовжує рости в ціні. І якщо раніше її мінімальна вартість становила 14 гривень, то зараз вже 21 гривню.

Як розповідає Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів "Телеграфу", вартість картоплі станом на грудень 2023 року є рекордною. Здорожчання буде відбуватись надалі й це зумовлено певними причинами.

За словами Попович, здорожчення триває через збільшений попит та малу пропозицію якісної картоплі. У 2023 році вартість цього овочу складала на 3,5 більше, ніж у 2022 році.

Великі виробники станом на 29 грудня минулого року не збирались навіть і думати продавати картоплю за ціною менше ніж 14-18 гривень, що на 19% дорожче, аніж на минулому тижні.

"Це різке зростання частково пов'язане зі зменшенням пропозиції низькоякісної продукції та зростанням попиту на якісну картоплю. Крім того, деякі великі господарства утримують продажі якісної картоплі, розраховуючи на подальше зростання цін", — каже фахівець.

Водночас імпортної продукції в Україні немає і це може в майбутньому спровокувати зростання цін на картоплю.

"Ринок картоплі в Україні має динамічний характер, зумовлений такими факторами, як сезони збору врожаю, якість продукції та ринковий попит", — резюмувала Попович.

Ціни на картоплю в Україні станом на 1 грудня

За даними сайту Мінфін, у Metro картопля коштує 22,90 грн, Auchan пропонує овоч за ціною 21,90 грн, у Megamarket цінник на картоплю становить 22,90 грн, а у Varus — 22,90 грн.

Вартість картоплі молодої в Auchan становить 30,90 грн.

А рожева картопля зараз коштує в Auchan 25,90 грн, у Metro 23 грн, а у Varus — 28,90 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що помідори в Україні за тиждень здорожчали на 21%. Експерти розповіли, чого чекати від цін надалі.