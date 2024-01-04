Ціна виросте на 2-3%: які овочі дорожчатимуть на початку 2024-го

Вартість ростиме через витрати на зберігання

В Україні більшість основних овочів продовжують дорожчати. Це може бути через велику пропозицію неякісного товару або збільшення цін на енергозатрати для зберігання продуктів.

Як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає "Факти", наразі прогноз за цінами дати можливо лише до весни. Але овочі борщового набору на початку цього року здорожчають на 2-3%.

За словами Пендзина, ціноутворення залежить від витрат на зберігання товару в спеціальних складах, які повинні тримати необхідну температуру для товару.

"Дійсно, ціни будуть зростати на величину видатків на збереження. Ми зібрали хороший урожай. У нас сьогодні ціни менші, ніж були рік тому, я маю на увазі борщовий набір. Але в овочесховищах, будь-яка робота, пов’язана зі збереженням врожаю, потребує витрат. І ці витрати, що йдуть на збереження, будуть докладатися до вартості борщового набору. Ну ніхто безкоштовно ні моркву, ні цибулю, ні буряк не буде тримати", – каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що здорожчання часнику в нашій країні було спричинено одразу п'ятьма факторами.