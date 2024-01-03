Сразу 5 причин: почему в Украине дорожает чеснок

Меньше 125 гривен за кило не найти

Стоимость украинского чеснока уже который год держится на достаточно высоком уровне. Его цена меняется ежемесячно и на это есть несколько причин.

Самое дорогое предложение этого овоща дает Megamarket, а самое дешевое — Novus. Об этом говорится на сайте Минфин.

Текущая стоимость чеснока в Украине

Согласно их данным, Metro предлагает овощи по цене 131,15 грн, Auchan продает чеснок за 139,00 грн. У Novus он лежит на полке с ценником 125,00 грн, а у Varus – 129,90. В то же время самый дорогой товар находится в Megamarket — 143,90 грн. Средняя стоимость на январь составляет 133,79 грн.

Хотя в прошлом месяце, чтобы купить чеснок, украинец должен был потратить в среднем 128,78 грн за кило.

Что говорят эксперты

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович рассказала "Телеграфу" об основных причинах удорожания чеснока.

Она обратила свое внимание на то, что общая площадь под насаждениями в течение нескольких лет сокращается и фермеры постепенно закладывали большие объемы качественной продукции на хранение, чтобы дождаться удорожания. Повышение цен также было спровоцировано активизацией спроса, ростом стоимости производства и энергоносителей, а также колебанием курса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из популярных овощей в Украине бьет ценовой рекорд. Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович рассказала, что стало причиной удорожания.